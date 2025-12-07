אילה חסון טענה היום טענה חריפה "ראש אח"מ לא עובד אצל היועמ"שית. מאתרגים אותו". את הדברים היא אמרה בהקשר לחקירת הפצ"רית שצפויה להתחיל בקרוב

העיתונאית ‏אילה חסון התראיינה היום (ראשון) ברדיו גלי ישראל והתייחסה לחקירת הפצ"רית שצפויה להתחיל בקרוב.

"אני עדיין מחכה לגאון הטכנולוגי שיסביר לנו איך קורה שפלאפון שיצא ל'חופשת ניקוי רעלים' בים לכמה ימים – נמצא ונפתח כרגיל עם התמונה שלה", פתחה ואמרה.

עוד היא הוסיפה: "בעניין הזה האמת תצא לאור רק כאשר ראש אגף החקירות בועז בלט יחליט שהוא לא עובד אצל היועצת המשפטית לממשלה אלא עובד אצל הציבור במדינת ישראל. הוא חייב לנו הסברים, לא לאלה שמאתרגים אותו ואת סביבתו הקרובה".