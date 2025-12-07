קציני צבא פרצו לבנין לאולפני הטלוויזיה הממלכתית בעיר קוטונו. הקצינים הכריזו בשידור חי על הפיכה צבאית ועל הדחת הנשיא פטריס טאלון

דרמה במדינה האפריקאית: הבוקר (ראשון) סביב השעה 5:30, פרצו קבוצה של קציני צבא בבנין לאולפני הטלוויזיה הממלכתית בעיר קוטונו. הקצינים הכריזו בשידור חי על הפיכה צבאית. הם הודיעו על על הדחת הנשיא פטריס טאלון.

הקצינים, הציגו את עצמם כ"וועדה הצבאית לייסוד מחדש". הם הקריאו הודעה קצרה בה אמרו כי הנשיא מודח, החוקה מושהית, הפרלמנט והמפלגות מפוזרים, והגבולות סגורים עד להודעה חדשה. השידור החוזר של ההודעה נמשך כשעה וחצי. לאחר מכן שר הפנים עלה, ואמר כי ההפיכה נכשלה.

על פי הדיווחים מדובר בקבוצה קטנה יחסית של קצינים זוטרים ובינוניים, חלקם ממחנה גזו בקוטונו. לפי המקורות, המורדים ניסו להגיע למעון הנשיא ברובע קאדז’יה אך נבלמו מיד על ידי יחידת העילית של משמר הנשיאות. ההישג היחיד שלהם היה השתלטות זמנית על בניין הטלוויזיה. סביב השעה 9:00 כבר דווח כי כוחות נאמנים לנשיא השתלטו מחדש על אולפני ORTB והשידור הקבוע חודש.

לאחר מכן רוב המורדים נעצרו, חלקם נמלטו וכוחות הביטחון ממשיכים בסריקות .הנשיא טאלון עצמו לא נראה בציבור, אך לשכתו מסרה כי הוא "שולט במצב ונמצא במקום בטוח". במהלך הבוקר נשמעו יריות באזור מחנה גזו הסמוך למעון הנשיאות.

שגרירות צרפת פרסמה אזהרת מסע זמנית לאזרחיה והורתה להישאר בבתים "עד שהתמונה תתבהר". עד שעות הצהריים הוסרה האזהרה כמעט לחלוטין והתנועה ברחובות קוטונו חזרה כמעט לשגרה. בנין, שנחשבה בשני העשורים האחרונים לאחת הדמוקרטיות היציבות במערב אפריקה, חווה את ניסיון ההפיכה הראשון מאז 1991. הנשיא טאלון, שיסיים את כהונתו השנייה והאחרונה באפריל 2026, זוכה לביקורת גוברת על מהלכים שנחשבים לאנטי דמוקרטים, כולל שינויי חוקה ב-2019 שאפשרו לו להתמודד לכהונה שנייה ודחיקת האופוזיציה מהזירה הפוליטית .האירועים בבנין מתרחשים על רקע גל ההפיכות במדינות האזור – מאלי, בורקינה פאסו וניג'ר – אך עד כה נראה כי הצבא הבניני נשאר מגובש מאחורי הנשיא המכהן וכי ניסיון ההפיכה נכשל תוך שעות ספורות.