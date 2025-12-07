חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 07.12.2025 / 15:00

ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק של שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן, שתאפשר לרשויות יעילות לנהל את משק המים בעצמן. המטרה: לצמצם ג'ובים מיותרים ולהפחית את תעריף המים לציבור

תגיות: אלי כהן, מים, תאגידי מים