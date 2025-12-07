ועדת השרים לחקיקה אישרה היום את הצעת החוק של שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן, שתאפשר לרשויות מקומיות העומדות בקריטריונים שייקבעו, לנהל את משק המים והביוב בשטחן באופן עצמאי – ללא חובת תאגוד.
המהלך נועד למגר את התופעה של "תאגידים מנופחים" שמעלים את יוקר המחיה. הצעת החוק צפויה לעלות לקריאה ראשונה בכנסת בעוד כחודש, לאחר שתעבור לניסוח משפטי.
שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן, הדגיש כי מדובר במקרה קלאסי של בזבוז כספים מיותר שעל הציבור לשאת בו: "מטרת החוק שאנו מקדמים הוא ביטול תאגידי המים ברשויות יעילות. אין מקום במשק לעשרות תאגידים מנופחים עם מאות ג׳ובים מיותרים. זהו מקרה קלאסי בו הגולם קם על יוצרו ויצר בזבוז של מאות מיליוני שקלים בשנה. רשויות העומדות בקריטריונים יוכלו לנהל בעצמם את משק המים, וכך לחסוך מיליוני שקלים".
השר כהן הוסיף והדגיש את המחויבות לשקיפות: "מים הם מוצר צריכה בסיסי, ועלינו להבטיח שיטופל ביעילות מירבית במטרה להפחית את התעריף. הרשויות שיבחרו לבטל את התאגידים יתחייבו לניהול משק כספי סגור, באופן שיבטיח שההכנסות מהמים ישמשו אך ורק לצרכי ניהול משק המים והשקעה בתשתיות".
הצעת החוק מגיעה לאחר עבודת מטה מקצועית של מנכ"ל המשרד, יוסי דיין, יחד עם יועצים מומחים כמו זאב ביילסקי (ראש עיריית רעננה לשעבר) ועו"ד דרור שטרום (הממונה על ההגבלים העסקיים לשעבר).
מנו
מעולה, רק אם הרשויות יקפידו היטב שלא יעבירו ׳בסופו של יום את הכסף הפנוי שׂייווצרנצכספיּם הפנויים לשכר15:10 07.12.2025
ירון
תאגידי המים הוקמו לייעול המערכת והוזלת התעריף לתושבים,בפועל הם נהפכו לחממת ג'ובים ובמקרים רבים בשליטת ראש הרשות, התושבים/הצרכנים לא נהנו מכלום,פעם ראשונה ששר מהליכוד מחליט על מהלך לטובת האזרחים.15:14 07.12.2025
