הכאוס עולה דרגה: ארגון המחאה של 'נשארים במפה' של אוהדי מכבי תל אביב הודיע שהוא פותח בחרם מנויים, בעקבות מצבה הקשה של הקבוצה

מכבי תל אביב נמצאת במשבר עצום. המועדון הגדול בישראל, נמצא בתחתית היורוליג בעוד היריבה העירונית מובילה את הטבלה. היום ארגון המחאה של אוהדי הקבוצה הודיע שהוא פותח בחרם מנויים, דווקא ימים ספורים לפני חזרת המשחקים לישראל.

בשבוע שעבר אוהדים ניסו לפרוץ לישיבת ההנהלה, והקבוצה נאלצה להוציא הודעה גינוי וכן הודעת תמיכה במאמן עודד קטש. היום מטה האוהדים "נשארים במפה", התחיל קמפיין שלא לאוהדים להתחייב לאל לחדש מנויים בקיץ. מהמטה נמסר כי הם מצפים לאלפי חותמים.: "על כלל הבעלים לעזוב עד סוף השנה ולאפשר לאחרים להוביל את הקבוצה לפני שהחרם ימומש".

עוד באותו נושא יכול לחייך: מכבי ת"א מודיעה על המשך דרכו של קטש 16:52 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

המטה קורא להחליף את כל בעלי המועדון חוץ משמעון מזרחי שהוא מסמלי המועדון. הקמפיין החדש עלה תחת הכותרת ׳מתחייבים שלא מחדשים׳ והוא יקודם באלפי שקלים וילווה בפעולות שטח. את הקמפיין ילוו מספר מודעות רשת עם המסרים:"רקאנטי ופדרמן לא מוכרים? מתחייבים שלא מחדשים", "כדי שמכבי לא תהפוך לזיכרון – מתחייבים שלא מחדשים", "למען החזרת המכביזם – מתחייבים שלא מחדשים" ו- "למען הילדים שלנו – מתחייבים שלא מחדשים".

מטה "נשארים במפה": קוראים לכל אוהד מכבי תל אביב לחתום

הקמפיין מאפשר לכל אוהדי מכבי כדורסל, מנויים ולא מנויים כאחד, להכנס לאתר ייעודי ולחתום על ההצהרה: "על רקע הזלזול המתמשך של הנהלת מכבי ת״א באוהדי הקבוצה והריסתה של האימפריה הצהובה – גם אני מתכוון לא לחדש או לרכוש מנוי למכבי ת״א בכדורסל בשנה הבאה אם הנהלת מכבי (הבעלים) לא תתחלף".

מטה המאבק של חלק מאוהדי מכבי תל אביב הוקם לפני מספר חודשים. המטה תלה לראשונה לפני ימים ספורים שלט ענק אל מול מאות אלפי נהגים בנתיבי איילון. בנוסף הוא חשף עיוותים קשים בין מחירי המנויים בקיץ לבין מכירת הכרטיסים הרגילים בליגה וביורוליג. הוא קיים מחאות מחוץ למשחקי הליגה והוביל תליית שלטי מחאה מול בתי כל הנהלת הקבוצה כולל מול ביתו של יו״ר הקבוצה עו״ד שמעון מזרחי.

מראשי מטה המאבק מסרו: "היום עלינו שלב. היום אנו אומרים להנהלת מכבי בקול ברור וחזק – עליכם לעזוב עד סוף השנה ולאפשר לאחרים להוביל את הקבוצה לפני שהחרם הזה ימומש בעונת המנויים הבאה. היום אוהדי מכבי אומרים לכם – שחררו אותנו ותאפשרו לאחרים להחזיר את מכבי לגדולתה".