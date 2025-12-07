עם סיום פגישתם, ראש הממשלה בנימין נתניהו וקנצלר גרמניה פרידריך מרץ נשאו הצהרה משותפת. מרץ התחייב כי "גרמניה תמיד תעמוד על זכותה של ישראל להתקיים ולהגן על עצמה", נתניהו: "מקווים בקרוב לעבור לשלב ב' בהסכם"

ראש הממשלה בנימין נתניהו וקנצלר גרמניה פרידריך מרץ נשאו היום (ראשון) הצהרה משותפת לתקשורת, זאת בתום פגישתם בלשכת ראש הממשלה בירושלים. הפגישה של נתניהו ומרץ התחילה בארבע עיניים, ולאחר מכן נערכה פגישה מורחבת עם שר הביטחון, שר החוץ, מ״מ ראש המל״ל, מנכ״ל משרד הביטחון, המזכירים הצבאיים של רה״מ ושר הביטחון, שגריר ישראל בגרמניה ושגריר גרמניה בישראל.

"אני כאן כחבר של ישראל" אמר מרץ בהצהרתו. "התחלתי את היום ביד ושם, כי צריך להשאיר את הזיכרון בחיים ולזכור את הזוועות של השואה. גרמניה תמיד תעמוד על זכותה של ישראל להתקיים ולהגן על עצמה, כמו שעמדנו לצד ישראל גם אחרי השבעה באוקטובר. לישראל יש את הזכות החובה להגן על עצמה ועל הדמוקרטיה שלה – וחמאס לא תהיה חלק מהיום שאחרי בעזה".

נתניהו אמר בתגובה למרץ כי "שוחחתי עם מנהיגים רבים, אבל איתך – זו תמיד שיחה פתוחה וכנה, גם כשיש לנו חילוקי דעות, ומותר שיהיו. במהלך מבצע 'עם כלביא', ושוב עכשיו בטורקיה – אתה הדגשת את מחוייבותך לגורל המשותף של ישראל וגרמניה. עברנו את הטרגדיה הקשה ביותר שלנו על אדמת גרמניה, והדורות הבאים הבינו שהם צריכים לעזור ליהודים להשתקם מהסיוט הזה".

"מאז הקמת המדינה היהודית, הצלחנו להסיר את האיום מאויבינו, ובשביל זה פיתחנו יכולות שאפשרו לנו עכשיו לפעול גם בתגובה. 80 שנה אחרי השואה – לא רק שגרמניה עוזרת לישראל לשמור על הביטחון שלה, ישראל גם עוזרת בהגנה על גרמניה" הוסיף. "ישראל וגרמניה הן מהכלכלות המתקדמות בעולם. אם נעבוד ביחד נוכל להיטיב לא רק לישראל וגרמניה אלא לעולם כולו".

"מאמינים שיש עכשיו הזדמנויות לשלום"

ראש הממשלה הדגיש גם כי "אנחנו מאמינים שיש עכשיו הזדמנויות לשלום, שוחחתי עליהם עם הקנצלר ואני אשוחח עליהם גם עם הנשיא טראמפ בהמשך החודש. כמעט סיימנו את השלב הראשון בהסכם, יש רק עוד חטוף אחד. ומיד אחרי זה אנחנו מצפים לעבור לשלב ב' – וזה כבר יהיה קשה יותר. עכשיו אנחנו צריכים להביא לפירוק חמאס ומנשק, ולאחר מכן לעבור לשלב השלישי – לעשות דרדיקליזציה לתושבי עזה, כמו שעשו בגרמניה".

היו כאלה שחשבו שהאנטישמיות בעולם נעלמה אחרי השואה, אבל זה לא נכון" הבהיר נתניהו. "היום יש אנשים שמנופפים דגלי חמאס ברחובות גרמניה, ומאשימים את ישראל האשמות שווא על פשעי מלחמה. יכול להיות שלא נוכל לשנות את זה, אבל יש הבדל אחד – היום אנחנו מסוגלים להגן על עצמנו. ואני בטוח שבסוף האמת תצא לאור, ואני מודה לקנצלר גרמניה על כך שהפיץ את האמת פעמים רבות – אבל העבודה שלנו לא נגמרה. עדיין יש לנו תפקיד להסביר על מה אנחנו נלחמים ומול מי, ולהסביר שזה לא רק המאבק שלנו אלא של כל העולם המערבי".

נתניהו: "לא הולכים לכיוון של סיפוח יו"ש בקרוב"

בסיכום נתניהו התייחס לאפשרות של הקמת מדינה פלסטינית, כשאמר כי "אני אמנם לא מסכים איתך על פתרון שתי המדינות. כבר הייתה להם מדינה פלסטינית בעזה, והם בחרו להחריב אותו כדי לנסות להרוס את המדינה היהודית היחידה. אבל דבר אחד בטוח – אנחנו לא נקים מדינה שתהיה מחוייבת לטרור על סף הדלת שלנו. הריבונות הביטחונית של ישראל תישמר מנהר הירדן עד הים התיכון – ותמיד נשלוט על גורלנו".

"אנחנו בפתחו של עידן חדש, ואני חושב שנצליח להשיג עוד הסכמי שלום. האפשרויות שעומדות בפנינו עצומות בכל תחום אפשרי" סיכם. "ביחד נוכל להוביל את זה ולהיות כוח מוביל בעולם".

במענה לשאלה של התקשורת הגרמנית על האפשרות של החלת ריבונות ביהודה ושומרון, נתניהו אמר כי "לא נראה שאנחנו הולכים לכיוון של סיפוח יו"ש בתקופה הקרובה. אין שינוי בסטטוס קוו, ישראל שולטת ותשלוט בביטחון בין הים לנהר, בגלל זה אין טרור מתפוצץ מיו"ש מהרשות הפלסטינית. עדיין מוקדם לכונן הסכמי שלום לדעתי, כי צריך לעקוף את הרשות הפלסטינית. הם רוצים מדינה במקום ישראל, לא לידנו. הם צריכים להפסיק במדיניות Pay for Slay". מרץ הוסיף והבהיר כי "גרמניה לא מכירה במדינה פלסטינית, בניגוד לכל מיני מדינות אירופאיות אחרות כי הם עדיין לא עברו שינוי. הפלסטינים צריכים להחליט באיזה מסלול הם הולכים".

בנוסף, רגע לפני סיום ההצהרה, נתניהו נשאל האם יפרוש מהחיים הפוליטיים בתמורה לחנינה מנשיא המדינה יצחק הרצוג, והשיב בפשטות: "לא. הם מודאגים לגבי העתיד שלי, אך גם הבוחרים מודאגים מזה – והם אלה שיכריעו".