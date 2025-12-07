רותם שרעבי היא האחיינית של יוסי שרעבי ז"ל ואלי שרעבי, האחים שנחטפו מקיבוץ בארי ורק אחד מהם חזר בחיים. אמש (מוצ"ש) היא הגיעה לרגש את הקהל והשופטים ב"כוכב הבא". צפו

אמש (מוצ"ש) שודר פרק בתוכנית הריאליטי הנצפית "הכוכב הבא לאירוויזיון 2026". מי שהגיעה להיבחן לעונה הנוכחית של התוכנית היא רותם שרעבי, האחיינית של האחים יוסי שרעבי ז"ל ואלי שרעבי. רותם ביצעה את "הימים שלנו" מול השופטים והקהל, וריגשה את כולם.

צפו בביצוע המרשים של רותם שרעבי – "הימים שלנו":

הביצוע של רותם שרעבי ריגש את הקהל במיוחד, וגרף 86 אחוזים וחמישה "כחולים" מכל השופטים, מה שמעביר אותה לשלב הבא בתוכנית.

אין מי שלא מכיר את הסיפור של האחים שרעבי. יוסי שרעבי ז"ל, נחטף מביתו בקיבוץ בארי. הוא נהרג בשבי החמאס, והשאיר אחריו את אשתו נירה, ואת שלוש בנותיהם: יובל, אופיר ואורן. גופתו הושבה לישראל ב-13 באוקטובר, 2025.

אחיו של יוסי ז"ל, אלי שרעבי, נחטף גם הוא מביתו בקיבוץ בארי. הוא העביר בשבי 491 ימים קשים מאוד, וחזר במסגרת עסקת חטופים ב-8 בפברואר, 2025. רק לאחר ששב ארצה גילה כי כל משפחתו הגרעינית נרצחה: אשתו ליאן, ובנותיו נויה ויהל. מאז שובו ארצה אלי שרעבי מחזק רבים בגישתו מעוררת ההשראה. הוא הוציא את ספרו "חטוף", איתו שבר שיאי מכירה בישראל. הוא מתראיין בכל העולם ומפיץ את הסיפור שלו מעל במות.