במחלקת טיפול נמרץ ילדים ברמב"ם דווח היום (ראשון) כי מאושפזים כעת שני תינוקות בני 8 חודשים ו־13 חודשים שנמצאים במצב קשה לאחר שסבלו מסיבוכי שפעת. שניהם נזקקו לחיבור למכשיר אקמו בעקבות הידרדרות במצבם.
תינוק נוסף חובר לאקמו בשבוע שעבר בעקבות סיבוכי חצבת ומצבו עדיין מוגדר קשה. לצדם מאושפז תינוק רביעי שחובר למכשיר עקב בעיה רפואית שאינה קשורה למחלה נגיפית.
בבית החולים מציינים כי מדובר בעומס משמעותי במחלקה וכי ארבעה תינוקות המחוברים לאקמו במקביל הוא מצב שלא נרשם מאז תקופת שיא הקורונה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים