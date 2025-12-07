"קוגל" מגיעה לנטפליקס ומחזירה למסך את סיפורו המוקדם של עולם שטיסל – מהאווירה באנטוורפן ועד הדמויות שמושכות פנימה מהרגע הראשון

אחרי ההצלחה ב-yes והתגובות החמות של הצופים, סדרת הדרמה "קוגל" – הפריקוול ל"שטיסל", תעלה מחר (שני) לצפייה בנטפליקס. מדובר בהרחבה לעולם הדמויות האהוב של בית שטיסל, רק הפעם בסיפור שמחזיר אותנו הרבה לפני ירושלים המוכרת – אל בלגיה האירופית והקהילה החרדית באנטוורפן.

עלילת פריקוול עם נשמה של "שטיסל"

"קוגל" חוזרת אחורה בזמן, לפני שאקיבא, גיטי ושולעם כבשו את המסך. במרכז העלילה עומד נוחעם שטיסל (ששון גבאי) – סוחר תכשיטים שחולם להפוך ל"גביר" בקהילה המקומית, ובדרך מסתבך במאבקים על כסף, מעמד וקצת רכילות משובחת. לצדו נמצאת ליבי (הדס ירון) – בת צעירה עם כישרון כתיבה שמחפשת לפרוץ בעולם הספרות החרדי, בין ציפיות החברה לבין דפיקות לב של אהבה ראשונה.

קאסט מפוצץ – עם הופעת אורח מפתיעה

לצד גבאי וירון משתתפים מילי אביטל, רותם אבוהב, רועי ניק, אורי אלבי, יגאל נאור ושי אביבי, ובתפקיד אורח מיוחד – רבקה מיכאלי. השילוב ביניהם יוצר דרמה משפחתית עדינה, אנושית ומלאה רגעים מהחיים עצמם.

מהשכונות של אנטוורפן – למסך בינלאומי

הפרויקט הוכרז לראשונה ב-2023, ו-yes אימצה את הספין אוף תחת השם "קוגל" – מחווה למאכל האייקוני שמלווה את העלילה. הסדרה צולמה בבלגיה ובישראל, עלתה למסך בדצמבר 2024, וכעת עושה קפיצה משמעותית לנטפליקס, בדרך לקהל בינלאומי רחב.

בינג' של בית

אם גם אתם התגעגעתם לחום המשפחתי של "שטיסל", לשפה של פעם ולסיפורים קטנים שמרגישים אמיתיים – זה הזמן לשלוף שמיכה, לחתוך עוגה ולהתמסר לסדרה שמרגישה כמו לחזור הביתה.

"קוגל" – החל ממחר בנטפליקס.