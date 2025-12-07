חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 07.12.2025 / 11:24

מטוס F-15 ישן שהוסב בישראל לבז מבצעי המריא לראשונה ישירות למשימה באיראן, לאחר תהליך ארוך של פירוק והרכבה. אנשי חיל האוויר מספרים על היערכות חשאית, בדיקות אחרונות תחת לחץ ושעות שבהן נקבע גורל מכת הפתיחה של המבצע

התקיפה באיראן מקבלת מימד שלא נראה כמותו, כשמטוס שבמשך שנים שימש “גרוטאה” מפורקת הורכב מחדש חלק אחרי חלק והוסב לבז ישראלי שממריא לראשונה הישר למשימה ההיסטורית. הטייס מגלה שהוא טס עליו רק בצהריי אותו יום, בזמן שבמסלול נצפים שיגורי טילים מאיראן ושעות של מתח, חשאיות ולחץ. מאחורי הקלעים, האנשים שבנו את המטוס מספרים איך הפכו את הבלתי אפשרי למציאות.

תגיות: איראן, התקיפה באיראן, מטוס f-15