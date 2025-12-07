התקיפה באיראן מקבלת מימד שלא נראה כמותו, כשמטוס שבמשך שנים שימש “גרוטאה” מפורקת הורכב מחדש חלק אחרי חלק והוסב לבז ישראלי שממריא לראשונה הישר למשימה ההיסטורית.
הטייס מגלה שהוא טס עליו רק בצהריי אותו יום, בזמן שבמסלול נצפים שיגורי טילים מאיראן ושעות של מתח, חשאיות ולחץ. מאחורי הקלעים, האנשים שבנו את המטוס מספרים איך הפכו את הבלתי אפשרי למציאות.
רפי
רק בישראל עושים דברים כאלה11:44 07.12.2025
