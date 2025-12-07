ג'וני סרוג'י, סגן נשיא בכיר באפל והאחראי על פיתוח שבבי ה־M, שוקל לעזוב את החברה לאחר עדכון שהעביר למנכ"ל טים קוק. באפל פועלים לשמרו, בתקופה שבה מתרחשות פרישות ושינויים נוספים בצמרת הניהול

לפי דיווחים היום (ראשון) בסוכנות הידיעות בלומברג סרוג'י, הישראלי הבכיר ביותר באפל והאחראי על מהפכת שבבי ה-M, עדכן את טים קוק כי הוא שוקל לעזוב ואף בוחן מעבר לחברה אחרת. קוק מנסה לשכנעו להישאר ומציע לו תפקידים ותגמולים נרחבים.

אפל מתמודדת עם אחת הטלטלות המשמעותיות ביותר בדרג הניהולי בשנים האחרונות. ג'וני סרוג'י, סגן נשיא בכיר שאחראי להקמת תוכנית השבבים של החברה והוביל את המעבר ממעבדי אינטל למעבדי ה־M, שוקל לעזוב את תפקידו. לפי דיווח של בלומברג, סרוג'י עדכן את מנכ"ל החברה טים קוק על האפשרות שיעזוב בקרוב, ואף אמר לעמיתים כי אם יחליט לפרוש, בכוונתו לעבור לחברה אחרת.

בעקבות החשיבות האסטרטגית של סרוג'י, קוק פועל לנסות ולהחזיק בו ומציע לו חבילת תגמול משמעותית ואפשרות למנותו בעתיד לתפקיד סמנכ"ל הטכנולוגיות של החברה. סרוג'י נחשב לדמות מפתח באפל בעשור האחרון, והוא הישראלי הבכיר ביותר בצמרת ההנהלה.

הדיווח על סרוג'י מצטרף לרצף עזיבות בהנהלת אפל. בשבועות האחרונים הודיעו על פרישתם ג'ף ויליאמס, לשעבר סמנכ"ל התפעול, ראש חטיבת הבינה המלאכותית ג'ון ג'יאננדריאה וראש מחלקת העיצוב אלן דאי שעבר למטה. ביום חמישי נמסר כי ליסה ג'קסון, האחראית על תחומי הסביבה והמדיניות, תפרוש בתחילת 2026. בנוסף, ג'ניפר ניוסטד ממטה תחליף את היועצת המשפטית קייט אדמס, שתסיים את תפקידה בשנה הבאה.

סרוג'י, בוגר הטכניון, החל את דרכו באינטל ב־1992 ובהמשך עבר ל־IBM. בשנת 2008 הצטרף לאפל ומאז הוביל את אחד המהלכים המשמעותיים בתולדות החברה, המעבר לשבבים מתוצרת עצמית, שהעניק למחשבי אפל יתרון ביצועים וזמני סוללה בולטים.

הדיווחים מגיעים ברקע הערכות כי טים קוק עצמו שוקל לסיים את כהונתו כמנכ"ל בשנה הבאה, לאחר 14 שנים בתפקיד. המועמד הבולט להחליפו הוא ג'ון טרנוס, שהוביל מספר מהשקות המוצרים האחרונות של החברה.