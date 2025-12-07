במהלך מופע NEXT לפני כשנה, שיתפו פעולה שני הזמרים הכי שונים במדינה כנראה – עומר אדם ואביב גפן. המעריצים לא התחברו, התגובות ברשת מיהרו להגיע, אבל השניים לא מתרגשים, והפעם הם משתפים פעולה בשיר מקורי

במופע NEXT האחרון, הופיעו יחד עומר אדם ואביב גפן. הקהל היה מופתע, והתגובות ברשת לא איחרו להגיע. ביקורת רבה נשמעה על השילוב, והדור הצעיר שפחות מכיר את אביב גפן חזר על אותן בדיחות ישנות לגבי קולו הצורם. אבל זה לא עוצר את השניים, שכנראה נהנו משיתוף הפעולה הקודם, והחליטו לשחזר אותו.

הבוקר (ראשון) עומר אדם ואביב גפן מוציאים שיר חדש יחד, ומוכיחים שהם לא נבהלו מהתגובות. "יש מישהו ששר לך" נכתב והולחן על ידי אביב גפן. הוא יוצא כסינגל מתוך אלבום דואטים חדש שגפן עובד עליו בימים אלו. הפיקו את השיר גפן, עדן אטד ורז קופרמן. האלבום המלא ייצא בפברואר הקרוב, ואם הדואט הראשון מצביע על משהו, אז למה לחכות.

האיזנו לשירם החדש של עומר אדם ואביב גפן – "יש מישהו ששר לך":

השיר "יש מישהו ששר לך", הוא הסנונית הראשונה מתוך אלבום הדואטים של גפן, שייצא במהלך פברואר 2026. אדם וגפן מוציאים יחד בלדה מרגשת שמוכיחה שהחיבור בניהם היה אמיתי, ולא גימיק עבור מופע NEXT. אז האם הפעם החיבור יעבור למעריצים חלק יותר בגרון (או באוזן)?