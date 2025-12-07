על רקע בקשת החנינה: בעקבות פגישה מדינית דחופה ודיון 40 חתימות בכנסת – בוטלה עדות נתניהו שהייתה אמורה להתקיים מחר

עדות ראש הממשלה נתניהו שהייתה אמורה להתקיים מחר (שני), בוטלה לבקשתו בעקבות "פגישה מדינית דחופה" בשעה 11:30. עוד עולה לפי הבקשה כי נתניהו ייאלץ להתייצב בכנסת לדיון 40 חתימות בו נדרשת נוכחותו בין השעות 16:00-18:00. הפרקליטות לא התנגדה לבקשה.

הבקשה מגיע על רקע בקשת נתניהו לחנינה מטעם נשיא המדינה הרצוג. כזכור, בשבוע שעבר נתניהו הגיש בקשת חנינה רשמית לנשיא המדינה יצחק הרצוג בו כתב: "אין לי ספק שסיום המשפט יסייע להוריד את עוצמת הלהבות בוויכוח שנוצר סביבו".

במכתבו נתניהו לא הודה בעבירות בהן הוא מואשם, ורק אמר כי "אני נושא באחריות ציבורית רחבה מתוך הבנה להשלכות של כלל האירועים. בשל כך, ועל אף האינטרס האישי שלי לנהל את המשפט ולהוכיח את חפותי עד זיכויי המלא – אני סבור שהאינטרס הציבורי מורה אחרת".

בבית הנשיא ציינו כי "מדובר בבקשת חנינה יוצאת דופן ובעלת השלכות משמעותיות. לאחר קבלת כל חוות הדעת, נשיא המדינה ישקול אותה באחריות ובכובד ראש".