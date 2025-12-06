אשת התקשורת והמגישה, סיון כהן, יוצאת להכנסתו של עיתונאי חדשות 12, אלמוג בוקר, בעקבות המתקפה נגדו: "תתביישו"

כהן כתבה: "יוצא לי לכתוב לא מעט על אלמוג בוקר לאחרונה, כי פשוט מעצבן לראות מה שעושים לו. הפכתם אותו ל'ביביסט' 'שופר' 'ליצן' 'לא חכם' ועוד שלל תארים שאין צורך לחזור עליהם במופע מבחיל של ביריונות, בורות ורוע ".

כהן המשיכה: "כשאלמוג מדווח אתמול לדוגמא על 'דיל חנינה תמורת ועדת חקירה ממלכתית׳ הוא מזכיר, 'הבי-בי-סט הגדול' שאין סיכוי שנתניהו יסכים כי הוא יודע שהוא אשם, זה לא מפריע ללהקה השטופה והמרושעת כאן להמשיך ולשתות לאחד העיתונאים הכי ישרים והגונים בתקשורת הישראלית את הדם".

"אני חברה של אלמוג כבר הרבה שנים, לא מסוג החברויות של בראנץ׳ בשבת אלא יותר עזרה לאנשים. ולכמה אנשים הבחור הזה עזר… תתביישו".