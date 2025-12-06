פיגוע דריסה בחברון. רכב פלסטיני ניסה לדרוס לוחמי צנחנים סמוך לכיכר השוטר בעיר. הלוחמים ירו לעבר המחבלים וחיסלו אותם.
אין נפגעים ישראלים באירוע.
דובר צה"ל: "לפני זמן קצר, שני מחבלים האיצו ברכבם לעבר כוחות חטיבת הצנחנים שהיו בפעילות מבצעית בחסם שוטר שבחטיבת יהודה. הכוחות פתחו בירי לעבר המחבלים וחיסלו אותם".
זהו פיגוע הדריסה השני בגזרת חברון, לפני ארבעה ימים, מחבל ביצע שני פיגועי דריסה, בלילה ובבוקר עד שחוסל. בהודעה שפרסם דובר צה"ל אז נאמר כי "לאחר ביצוע הפיגוע אתמול בערב (ב') בצומת יהודה שבחטיבת יהודה, שבו המחבל האיץ את רכבו לעבר כוחות צה"ל, פצע לוחמת צה"ל ונמלט, ניהלו כוחות הביטחון במאמץ מודיעיני משותף מרדף אחר המחבל.
במהלך הלילה (ג'), זוהה המחבל על ידי כוחות הביטחון בעיר חברון כשהוא ברכב באמצעותו בוצע הפיגוע. במסגרת ניסיון מעצרו, ניסה המחבל להימלט תוך שהוא מסכן את הלוחמים, הכוחות הגיבו בירי והוא חוסל."
