רס"ן במילואים איתן אורבך נהרג ביום שישי האחרון בתאונת דרכים במהלך מילוי תפקידו, כשהוא מגן על חוות בבקעת הירדן. אורבך ז"ל, שהיה אדם מוכר ואהוב, זכה להספד אישי ומרגש מצד חברתו, הדסה בן ארי, שפרסמה פוסט קורע לב שמתאר את עומקו של האיש הפשוט.
בן ארי, שסיפרה כי תכננה לשלוח לאורבך הודעה ממש ימים ספורים לפני מותו ולא הספיקה, תיארה את הניגוד הדרמטי בין הפשטות החיצונית של איתן לבין האישיות העמוקה שלו: "אם הייתם הולכים מול איתן ברחוב, הייתם אומרים: יואו, הנה האיש הכי רגיל בעולם. הכי. אבל אם הייתם יושבים איתו חצי שעה, הייתם הופכים להיות חברים שלו ל-17 שנה לפחות".
היא הוסיפה והדגישה את הקשר העמוק שלו לעירו: "אם הייתם הולכים מולו ברחוב, הייתם אומרים, מאיפה הגיע זה? איפה הוא גר? באיזה רחוב גנרי בעיר גנרית בארץ? אבל אם הייתם יושבים איתו חמש דקות, הייתם אומרים: צריך לשים את הפנים שלו על הדגל של בית שאן. יאללה איזה בית-שאני. הלב של בית שאן".
את המסר הזה, על הבחירה בחיים הרגילים על פני הגבורה, מביעה מיכל ריין במילים חזקות: "אני לא אוהבת שאומרים לי טוב לו עכשיו. ובטח מנחם אותך שהוא גיבור ישראל. לא מנחם אותי שהוא גיבור ישראל, מספיק עם השטויות. לא מנחם אותי. היה מנחם אותי אם הוא היה יושב פה מול הטלוויזיה ולא עושה כלים. זה מה שהיה מנחם אותי".
הדסה בן ארי קראה לסיכום: "יהי זכרו של איתן אורבך ברוך. שנהיה פשוטים וטובים ועמוקים כמוהו. אי אפשר להיפרד מאיש כזה".
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים