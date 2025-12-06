שר האוצר תקף את עבאס אחרי דבריו של פרידת מפלגתו ממועצת השורא והאחים המוסלמים "חלק מתכניתו של השמאל לחזור לשלטון תוך חבירה לתומכי טרור אנטי ציוניים"

יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', מגיב לדבריו של מנסור עבאס בתכנית פגוש את העיתונות הערב, שם הודיע על פרידתה של מפלגתו ממועצת השורא והאחים המוסלמים.

"מנסור עבאס היה ונשאר זאב בעור של כבש. אויב תומך טרור שעומד בראש תנועת אחות של חמאס ומנסה שוב ושוב להתחפש ולהתל בציבור הישראלי."

"עבאס מסרב מאז טבח ה 7 לאוקטובר לגנות את חמאס ולהגדיר אותו ארגון טרור ומקומו מאחורי סורג ובריח ולא בכנסת ישראל."

"אחרי שתרגיל ההונאה הקודם שלו נחשף הוא מנסה להתחפש עכשיו שוב, כחלק מתכניתו של השמאל לחזור לשלטון תוך חבירה לתומכי טרור אנטי ציוניים."

"כמי שעמד בפרץ ופעם הקודמת והיה הראשון להתריע מפני השקר של מנסור עבאס אני מתחייב לעשות הכל כדי למנוע ממדינת ישראל להימכר לאויביה על ידי פוליטיקאים חסרי אחריות ותאבי שלטון."