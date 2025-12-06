במאמר המערכת של ביטאון המפלגה הספרדית-חרדית נכתב כי בראש הקולות נגד הציבור החרדי המשתמט מגיוס עומדים חובשי כיפות וחובשות כיסוי ראש המדברים נגד עמלי התורה

ביטאון ש"ס הציג בסוף השבוע מאמר מערכת תוקפני נגד מאבקו של המגזר הדתי לאומי מול ההשתמטות החרדית לגיוס לצה"ל.

במאמר נכתב כי "בראש נושאי הקולות הצורמים ניצבים חובשי כיפות, אבל המסרים היוצאים מפיהם דוחים ומחליאים פי כמה וכמה לעומת כל צר ועוין מהמגזרים האחרים".

עוד נכתב כי "הציטוטים הארסיים ונוראיים הנשמעים בימים אלו בכלי התקשורת הכלליים, בניצוחן של נשים חובשות כיסוי ראש, המדברות בשם התורה נגד עמלי התורה, הם חסרי תקדים בחציפותם. אין להם שום רתיעה ממסכת המכשלות הרוחניות הקשות האורבות לבעליהן ובניהן שומרי התורה והמצוות בשירות הצבא".

"ניצבים ביהירות חצופה ממשיכי דרכם של דתן ואבירם, בני דורנו. הללו לא מוכנים אפילו לשמוע על לומד תורה אחד ויחיד".

"זו אותה שנאה עזה שהייתה מנת חלקו של עקיבא בטרם היה לרבי עקיבא. מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור".

"הם מנצחים בימים אלו על מדורת ההסתה. הם שופכי השמן והנפט על תבערת השנאה הפורצת בראש חוצות".