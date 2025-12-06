ביטאון ש"ס הציג בסוף השבוע מאמר מערכת תוקפני נגד מאבקו של המגזר הדתי לאומי מול ההשתמטות החרדית לגיוס לצה"ל.
במאמר נכתב כי "בראש נושאי הקולות הצורמים ניצבים חובשי כיפות, אבל המסרים היוצאים מפיהם דוחים ומחליאים פי כמה וכמה לעומת כל צר ועוין מהמגזרים האחרים".
עוד נכתב כי "הציטוטים הארסיים ונוראיים הנשמעים בימים אלו בכלי התקשורת הכלליים, בניצוחן של נשים חובשות כיסוי ראש, המדברות בשם התורה נגד עמלי התורה, הם חסרי תקדים בחציפותם. אין להם שום רתיעה ממסכת המכשלות הרוחניות הקשות האורבות לבעליהן ובניהן שומרי התורה והמצוות בשירות הצבא".
"ניצבים ביהירות חצופה ממשיכי דרכם של דתן ואבירם, בני דורנו. הללו לא מוכנים אפילו לשמוע על לומד תורה אחד ויחיד".
"זו אותה שנאה עזה שהייתה מנת חלקו של עקיבא בטרם היה לרבי עקיבא. מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור".
"הם מנצחים בימים אלו על מדורת ההסתה. הם שופכי השמן והנפט על תבערת השנאה הפורצת בראש חוצות".
מה דעתך בנושא?
איש הגון
סרוגים צבועים למה אין שיוויון בהסדר? למה חילוני צריך לשרת 36 חודש ואילו סרוג די לו ב6 עד 17 חודש בלבד19:59 06.12.2025
הגינות?
מדובר בהסדרניקים לשעבר, ששרתו מאות ימי מילואים במלחמה הזאת, היו שנפצעו והיו שנפלו. מספיק "הגון" בעיניך?22:40 06.12.2025
יעקבפר
זעם אציני נגד חרדים יותר חזק מי קבוצות בוכות אל רצח ילדים פלסטיניים. הם לא רוצים להגיד שלא רוצים שקרובים שלהם ישרתו בצבא.20:16 06.12.2025
.
חייבים להוציא את הכת הזו מחוץ לחוק חבורת גזענים, מסיתים, גזלנים ופרזיטים שחושבים שהשמש זורחת להם מה#%^20:38 06.12.2025
נוקוביץ צחי
גם אנחנו החילונים חא סובלים את המשתמטים. זה לא שהכיפות הסרוגות מובילות את המאבק. זה גם הם חרדים, התעוררו. זה לא יכול להמשך כך. ההתנהגות הטפילית נמאסה לגמרי, והפכה ללא אפשרית...
גם אנחנו החילונים חא סובלים את המשתמטים. זה לא שהכיפות הסרוגות מובילות את המאבק. זה גם הם חרדים, התעוררו. זה לא יכול להמשך כך. ההתנהגות הטפילית נמאסה לגמרי, והפכה ללא אפשרית במצב הנוכחי בארץ.המשך 20:38 06.12.2025
חיים בסרט
אין גבול לבושה? גם משאירים את הנשים האלה להתמודד לבד עם הבעלים שלהם שהלכו להגן על כולנו וגם מכנים אותן בשמות כשהן יוצאות נגד חוסר השיוויון הזה? קצת כבוד לא יזיק...21:45 06.12.2025
ס.ג.
נגד שס זה לא נגד התורה. אלא נגד חבורת עסקנים שמשלשים לכיסם מליוני דולרים על חשבון תלמידי הישיבות.21:36 06.12.2025
"קוֹל עַנּוֹת אָנֹכִי שֹׁמֵעַ"
ופירש"י: "קוֹל חֵרוּפִין וְגִדּוּפִין הַמְעַנִּין אֶת נֶפֶשׁ שׁוֹמְעָן - כְּשֶׁנֶּאֱמָרִין לוֹ". כָּךְ גַּם כָּאן מִתּוֹךְ שֶׁ"בּשֵׁשׁ משֶׁה לָרֶדֶת מִן הָהָר", וְאַף עַל פִּי שֶׁבְּיָדוּעַ הִקְדִּים וְנֶאֱמַר: "אִם יִתְמַהְמַהּ חַכֵּה לוֹ...
ופירש"י: "קוֹל חֵרוּפִין וְגִדּוּפִין הַמְעַנִּין אֶת נֶפֶשׁ שׁוֹמְעָן - כְּשֶׁנֶּאֱמָרִין לוֹ". כָּךְ גַּם כָּאן מִתּוֹךְ שֶׁ"בּשֵׁשׁ משֶׁה לָרֶדֶת מִן הָהָר", וְאַף עַל פִּי שֶׁבְּיָדוּעַ הִקְדִּים וְנֶאֱמַר: "אִם יִתְמַהְמַהּ חַכֵּה לוֹ כִּי בֹא יָבֹא לֹא יְאַחֵר", אַף עַל זֹאת "הִנֵּה עֻפְּלָה לֹא יָשְׁרָה נַפְשׁוֹ בּוֹ" - נֶפֶשׁ הָעָם הַמִּתְאוֹנְנִים, וְתָרִים הֵם לַשָּׁוְא אַחַר נֶפֶשׁ תְּאוֹמָה לְמֹשֶׁה שֶׁיֹּאמְרוּ לוֹ: "קוּם עֲשֵׂה לָנוּ אֱלֹהִים אֲשֶׁר יֵלְכוּ לְפָנֵינוּ", וְכָל אִישׁ מְדַמֶּה שֶׁנַּפְשׁוֹ תְּאוֹמָה לְנַפְשׁוֹ שֶׁל זְקָנוֹ שֶׁל זֶה "שֶׁיֹּרֵד עַל פִּי מִדּוֹתָיו", וַאֲשֶׁר יֹאמְרוּ לוֹ: "כִּי זֶה משֶׁה הָאִישׁ אֲשֶׁר הֶעֱלָנוּ - לֹא יָדַעְנוּ מֶה הָיָה לוֹ!" [וְצַדִּיק (כָּל) בֶּאֱמוּנָתוֹ (דְּאַלִּים) יִחְיֶה (גָּבַר)].המשך 21:21 06.12.2025
שלי
כתב הרב אילעאי עופרן: הרבה פסוקים צוטטו בהקשר של חוק ההשתמטות - הזכירו את השאלה "הַאַחֵיכֶם יָבֹאוּ לַמִּלְחָמָה וְאַתֶּם תֵּשְׁבוּ פֹה" ששואל משה את בני גד ובני ראובן שמבקשים לא...
כתב הרב אילעאי עופרן: הרבה פסוקים צוטטו בהקשר של חוק ההשתמטות - הזכירו את השאלה "הַאַחֵיכֶם יָבֹאוּ לַמִּלְחָמָה וְאַתֶּם תֵּשְׁבוּ פֹה" ששואל משה את בני גד ובני ראובן שמבקשים לא להתיישב בארץ, את הקללה שמקללת דבורה את יושבי מרוז "כִּי לֹא בָאוּ לְעֶזְרַת ה' לְעֶזְרַת ה' בַּגִּבּוֹרִים", ואת המכה שמכה יפתח בשבט אפרים בגלל סירובם להשתתף במלחמה - "ואֶזְעַק אֶתְכֶם וְלֹא הוֹשַׁעְתֶּם אוֹתִי מִיָּדָם". יש כמובן את האיסור "לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ" ואת הקריאה של משה - "מִי לַה' אֵלָי", שגרמה אפילו לשבט לוי לחגור את חרבם ולצאת לקרב. באמת שלא חסרים פסוקים וציטוטים, אבל אחרי שקראתי שוב את החוק שנתניהו מקדם להסדרת ההשתמטות, אני מבין שהפסוק הרלבנטי הוא בכלל פסוק אחר: "לֹא תָבִיא אֶתְנַן זוֹנָה וּמְחִיר כֶּלֶב בֵּית ה' אֱלֹהֶיךָ", הדחייה של התורה את הרעיון שיש מטרות שמקדשות את האמצעים, ההתנגדות התקיפה להצדקת מעשי נבלה בטענה שצומחת מהם תועלת חיובית. כולם הרי יודעים היטב שהחוק הזה לא יסייע לצה"ל במחסור הנורא בחיילים, או יקדם במשהו את עתידה הביטחוני או הכלכלי של ישראל. תקראו את החוק ותבינו - מי שאומר לכם שהוא יביא לגיוס חרדים פשוט חושב שאתם מטומטמים. אם זה עדיין לא ברור לכם, תסתכלו על צפירות ההרגעה שמפרסמת העיתונות החרדית לקוראיה ותבינו עד כמה עובדים עליכם. ההצדקה היחידה של חברי הקואליציה לחרפה הזו, היא שזה "למען מטרה טובה" - למען שימור הקואליציה (כאילו שיש חשש שהחרדים יפילו אותה), למען הריבונות והסיפוח (כאילו שהאמריקאים ירשו), או למען התקציבים לאנ״ש (כאילו שמישהו מפריע להם). החוק הזה הוא פשוט ה"מחיר" שצריך לשלם עבור ההפקרות הפוליטית, המדינית, החברתית הבלתי נסלחת הזו. איני יודע מה עוד כלול בהסכם הזנות הפוליטי שבין נתניהו וסמוטריץ לגפני ודרעי, ומה עוד מתחבא בין דפי חוק ההשתמטות הנפשע והביזיוני הזה. אך זאת אדע - שאני ומשפחתי, קהילתי ותלמידיי, החברים שלי מהמילואים וכלל הציבור הציוני המשרת בישראל - אנחנו האתנן.המשך 22:02 06.12.2025
אביי
ימניים פירוש משתפי פעולה עם ערב רב שמאלנים כופרים עם כיפה שמנסים להמציא דת חדשה ומדינה חדשה פלשתין21:56 06.12.2025
חיים מנחם
רגשי נחיתות ממזרח. מה לעשות, הם בקואליציה והם חלק מתומכי הממשלה. אין אונות מזרחית. עלובים.21:55 06.12.2025
