ההצפה בדרכים לאילת: השיטפונות בעקבות מזג האוויר הקיצוני בדרום הארץ, גרמו להצפות רבות בכבישים באזור הדרום, במיוחד בדרך לאילת.
צוותי חילוץ של כבאות והצלה הצליחו לחלץ שני בני אדם שנלכדו ברכב שלהם, לאחר שנסחפו בזרם ונעצרו בסלעים בצידי הדרך בין יטבתה לגרופית.
לוחמי האש הגיעו אל הרכב באמצעות כבאית, ירדו אל הלכודים, אבטחו אותם וחילצו אותם מהרכב ללא נפגעים.
