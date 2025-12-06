דבריו של עבאס נאמרים ברקע החלטתו של הנשיא טראמפ להוציא את האחים המוסלמים מחוץ לחוק. בשבועות האחרונים הביע עבאס חשש כי ינצלו זאת לפגוע בסיעתו

חבר הכנסת מנסור עבאס יו"ר מפלגת רע"מ הודיע הערב בפגוש את העיתונות "רע"מ תיפרד ממועצת השורא ומהאחים המוסלמים ותקים מוסדות עצמאיים".

עוד אמר עבאס כי הממשלה הקודמת, בראשותם של בנט ולפיד הייתה ממשלה מצוינת ששמרה על הביטחון ואילו ממשלת נתניהו הפקירה אותם.

נזכיר כי בעת שישבה רע"מ בממשלתו של בנט, הייתה המפלגה נתונה להחלטותיה של המועצת הדתית, כאשר בשיאה של תקופת ישיבתה בקואליציה המתינה מדינה שלמה להחלטת המועצת שדנה בשאלה האם המפלגה תתמוך בהצעה לפירוק הממשלה.

דבריו של עבאס עומדים ברקע החלטת ממשל טראמפ להוציא את האחים המוסלמים מחוץ לחוק. בשבועות האחרונים הביע ח"כ מנסור עבאס, חשש שמא ראש הממשלה בנימין נתניהו ינצל את ההחלטה כדי לפגוע בסיעתו.

בראיון שהעניק לרדיו 103FM אמר עבאס: "החשש שלי הוא שבנימין נתניהו ישתמש בהחלטה הזאת כדי לשייך אותנו במובן מסוים לאחים המוסלמים, למרות שהוא יודע שאנחנו לא האחים המוסלמים. אנחנו תנועה שומרת חוק, משתלבת בתוך מדינת ישראל, ויש לנו שאיפות לגיטימיות להיות בקואליציה ובממשלה כדי להביא פתרון לבעיות העומק של החברה הערבית – במיוחד הפשיעה והאלימות".

עוד הוא הוסיף: "אם היינו אחים מוסלמים, לא היינו יושבים בכנסת. מה אתם מבינים מהאחים המוסלמים? הם אנטי מדינת ישראל ורוצים להכחיד אותה. הגדרתנו העצמית – עשינו אותה כחלק ממדינת ישראל, כאזרחים במדינת ישראל שרוצים שוויון וזכויות, ורוצים לפתור את הבעיות של החברה הערבית".