3 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים קטלנית הערב שאירעה בכביש 60 בצפון הארץ, ונהג הרכב נהרג בזירת התאונה: "פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו"

תאונה קטלנית בצפון הארץ: צעיר בשנות ה-20 נהרג הערב (מוצאי שבת) לאחר שהרכב שבו נהג התנגש במעקה הבטיחות בכביש 60 סמוך לנצרת.

חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה דיווחו על צעיר כבן 20, ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית וקבעו את מותו במקום. צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים העמק 4 פצועים, בהם: אישה בת 42 במצב בינוני עם חבלות בפנים ובגפיים התחתונות ו-3 פצועים נוספים במצב קל.

חובשי מד"א איהאב מוכעבל ועומר דעייף, סיפרו: "ראינו רכב מרוסק, לאחר שהתנגש במעקה בטיחות. בזירה היה צעיר בשנות ה-20 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".

"במקביל, צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה העניקו טיפול רפואי ל-4 פצועים נוספים בניהם אישה בת 42 עם חבלות בפנים ובגפיים התחתונות ופינו אותם לבית החולים כשמצבם יציב".