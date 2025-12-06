איזנקוט תקף את מינוי גופמן: "ממונים בכירים על ידי ״המפקד העליון״, במה שנראה כמו תגמול על נאמנות והזדהות עם דרכו, על חשבון ניסיון, מקצועיות ושיקולים לאומיים"

גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר תוקף את נתניהו וקורא לבחירות. בציוץ שהעלה לרשת X כתב: "פחד של אדם אחד על כסאו לא יכול להוביל מדינה שלמה לאבדון. מדינת ישראל חשובה ויקרה מדי, לכולנו."

עוד כתב "כמה מאירועי השבוע שעבר עלינו: נתניהו מודיע שהוא מקדם את חוק ההשתמטות (המכונה על ידי חלק, ללא בושה, ״חוק הגיוס״), ⁠נתניהו מגיש בקשה לביטול משפטו (המכונה על ידי חלק, ללא בושה, ״בקשת חנינה״), נתניהו רוצה לעמוד בראש ישיבת שרי המחדל לקביעת המנדט, נושאי והיקף הבדיקה של מחדל השבעה באוקטובר (המכונה על ידי חלק, ללא בושה, ״ועדת חקירה״), נתניהו מעביר תקציב מדינה שמעמיק את הגרעון ואין בו כל מנועי צמיחה (המכונה על ידי חלק ״תקציב מצוין״). ואם כל זה לא מספיק – ממונים בכירים על ידי ״המפקד העליון״, במה שנראה כמו תגמול על נאמנות והזדהות עם דרכו, על חשבון ניסיון, מקצועיות ושיקולים לאומיים."

"המסר המועבר לבעלי תפקידים בכירים הוא נאמנות מעל לכל. ולמול כל זה, חבורת הפחדנים בממשלה, שהם המפקדה העליונה עפ״י חוק, שותקים בהכנעה. אני לא יודע מה יהיו ה״ספינים״ שיטיל נתניהו על אזרחי ישראל בשבוע הקרוב, אבל מה שברור – הוא מפחד."

"הוא מפחד מועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את אחריותו לשבעה באוקטובר. הוא מפחד מחוק גיוס שוויוני שיטיב עם משרתי ישראל. הוא מפחד מההליך המשפטי שלו למרות שטען כל הזמן אחרת, ובעיקר הוא מפחד מבחירות בהן העם ישפוט את מעשיו שהובילו לשבעה באוקטובר ולאופן ניהול המערכה."

"אבל פחד של אדם אחד, על כסאו, לא יכול להוביל מדינה שלמה לאבדון. מדינת ישראל חשובה ויקרה מדי, לכולנו. למדינת ישראל אין זמן לבזבז. זה הזמן להוביל ישר, זה הזמן לבחירות – עכשיו!"