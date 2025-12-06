18:31

איזנקוט תוקף: "פחד של אדם אחד לא יכול להוביל מדינה לאבדון"

18:27

מסתערבים במג"ב ולוחמי צה"ל עצרו מחבלים במזרח ירושלים

18:06

הלווייתו של רס"ן איתן אורבך תתקיים בבית שאן

17:51

אחרי סופ"ש סוער; זה מה שיקרה השבוע: תחזית מזג אוויר

17:47

חנינה תמורת ועדת חקירה? האפשרויות שנשקלות בבית הנשיא

17:29

שיטפונות בנגב ובערבה: העיר אילת נצורה

14:28

הושלם המבצע בצפון השומרון: 6 מחבלים חוסלו ועשרות נעצרו

13:35

הפיילוט הסתיים בהצלחה: שילוב הבנות ביהל"ם יימשך

13:19

בנט תוקף: "תקציב פרוטקשן, זו ממשלה שנסחטת על ידי משתמטים"

12:59

בדרך לכנסת: תקציב המדינה לשנת 2026 אושר בממשלה

12:26

הישג לאוצר: רפורמת החלב אושרה בממשלה, רק שר אחד התנגד

12:07

הותר לפרסום: רס"ן איתן אורבך נהרג בתאונה בבקעת הירדן

12:05

הפתרון של טד לאסו לתעלומה של פרשת וישלח

11:40

משלחת הענק של הפסטורים הגיעה לשומרון: "אתם עומדים על הצדק"

11:26

אחרי שלוש וחצי שנים: היסטוריה בשומרון

11:15

תאונה קטלנית: הרוג ו-6 פצועים בכביש 1 ליד ים המלח

11:03

אחרי 3 שבועות: הפצ"רית שוחררה מבית החולים

10:42

איום הרחפנים: ניסיון הברחת אמצעי לחימה סוכל בגבול המזרחי

10:02

לקראת הסערה: אלה הכבישים שייחסמו ממחר

09:18

הישג ענק לאלון דוידי ולראשי המועצות בעוטף עזה

