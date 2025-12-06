בהכוונה מודיעינית: מסתערבי מג״ב ירושלים ולוחמי צה״ל מחטיבת בנימין עצרו שני מחבלים במזרח ירושלים בהכוונת השב״כ ותפסו אמצעי לחימה.
במהלך סוף השבוע האחרון, מסתערבים ממשמר הגבול של ירושלים ולוחמי צה״ל מחטיבת בנימין פעלו בהכוונה מודיעינית של השב״כ בכפר עקב, למעצר מחבלים המעורבים בפעילות טרור.
בפעילות חשאית וגלויה נכנסו הכוחות לכפר, סגרו על המבנה בו על פי המידע המודיעיני שהו החשודים, פרצו פנימה ועצרו את שני המחבלים.
במהלך חיפוש שביצעו הכוחות במקום איתרו הלוחמים נשק ארוך, חלקי נשק ואמצעי לחימה נוספים. שני החשודים שנעצרו הועברו להמשך חקירה בשב"כ.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים