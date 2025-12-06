אחרי סוף שבוע גשום וסוער, מזג אוויר בשבוע הקרוב ימשיך להיות חורפי; ברביעי – מערכת חורפית משמעותית תגיע לאזורינו.
הערב, בין שבת לראשון: הערב והלילה: צפויים גשמים מקומיים ברוב האזורים וייתכנו סופות רעמים יחידות. בחלק הראשון של הלילה עדיין קיים חשש לשיטפונות בערבה. במהלך הלילה הגשם ייחלש.
יום ראשון: בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ויהיו רגילות לעונה. במהלך הבוקר עדיין ייתכן גשם מקומי עם סופות רעמים בודדות בעיקר בצפון הארץ. משעות הצהריים במשור החוף ינשבו רוחות ערות.
יום שני: מעונן חלקית, ייתכנו גשמים מקומיים עם סופות רעמים יחידות בעיקר במישור החוף הצפוני.
יום שלישי: מעונן חלקית. ייתכנו גשמים מקומיים עם סופות רעמים יחידות. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות.
יום רביעי: לקראת צהרים יחלו לרדת גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים יחידות. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. קיים חשש להצפות בעיקר בערי החוף המרכזי והדרומי ובשפלה. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח ובצפון ערבה.
