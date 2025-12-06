אחרי בקשת החנינה שהגיש ראש הממשלה, בבית הנשיא מתנהל מהלך שקט לבחינת מתווה שיכלול עסקת טיעון. אפשרות נוספת שנבחנת – חנינה תמורת ועדת חקירה

לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש בתחילת השבוע בקשת חנינה רשמית, בבית הנשיא מתנהלים בימים האחרונים דיונים אינטנסיביים סביב השאלה כיצד על הנשיא יצחק הרצוג לפעול והאם נכון לשקול חנינה מלאה או חלקית.

על פי הפרסום בחדשות 12, גורמים שנפגשו עם הרצוג מספרים כי הוא רואה בסיטואציה הזדמנות משמעותית להשפיע על עתידה של המדינה, ומרגיש כי מדובר ברגע נדיר שאסור לו לפספס.

באחת השיחות אמר: "התיק הזה חונק אותנו, בלעדיו יכל להיות הרכב ממשלה אחרת, שיוציא אותנו מהצרה הצרורה שבה אנו נמצאים. זאת הזדמנות שאסור לי לפספס. מיום העצמאות אני אומר שצריך להגיע לפתרון כי אני רואה את ההשפעה הרעילה של המשפט הזה על כולנו."

מאחורי הקלעים מתגבשות מספר אפשרויות, ובראשן ניסיון לחזור ולבחון עסקת טיעון בין נתניהו למערכת המשפט. לפי ההערכות, הנשיא עשוי אף להזמין את הצדדים לבית הנשיא כדי לנסות לייצר פריצת דרך שתאפשר הסדר או מתווה ביניים.

במקביל נבחנת גם אפשרות נוספת – לקדם ועדת חקירה ממלכתית שתלווה מהלך של הסדר או חנינה, מתוך תפיסה שיש צורך בפתרון רחב שיאפשר לכל הצדדים "לרדת מהעץ" מבלי לפגוע באמון הציבור.

למרות הלחץ הציבורי והפוליטי, ההחלטה אינה צפויה בקרוב. הדיונים בין בית הנשיא למשרד המשפטים צפויים להתחיל רק בשבוע הבא, ולפי גורמים המעורים בפרטים מדובר בתהליך שיימשך שבועות רבים. הרצוג, כך נראה, מעוניין קודם כל לייצר שיח ולא למהר להכרעה שתשפיע על כל המערכת הפוליטית והמשפטית בישראל.