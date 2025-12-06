לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש בתחילת השבוע בקשת חנינה רשמית, בבית הנשיא מתנהלים בימים האחרונים דיונים אינטנסיביים סביב השאלה כיצד על הנשיא יצחק הרצוג לפעול והאם נכון לשקול חנינה מלאה או חלקית.
על פי הפרסום בחדשות 12, גורמים שנפגשו עם הרצוג מספרים כי הוא רואה בסיטואציה הזדמנות משמעותית להשפיע על עתידה של המדינה, ומרגיש כי מדובר ברגע נדיר שאסור לו לפספס.
באחת השיחות אמר: "התיק הזה חונק אותנו, בלעדיו יכל להיות הרכב ממשלה אחרת, שיוציא אותנו מהצרה הצרורה שבה אנו נמצאים. זאת הזדמנות שאסור לי לפספס. מיום העצמאות אני אומר שצריך להגיע לפתרון כי אני רואה את ההשפעה הרעילה של המשפט הזה על כולנו."
מאחורי הקלעים מתגבשות מספר אפשרויות, ובראשן ניסיון לחזור ולבחון עסקת טיעון בין נתניהו למערכת המשפט. לפי ההערכות, הנשיא עשוי אף להזמין את הצדדים לבית הנשיא כדי לנסות לייצר פריצת דרך שתאפשר הסדר או מתווה ביניים.
במקביל נבחנת גם אפשרות נוספת – לקדם ועדת חקירה ממלכתית שתלווה מהלך של הסדר או חנינה, מתוך תפיסה שיש צורך בפתרון רחב שיאפשר לכל הצדדים "לרדת מהעץ" מבלי לפגוע באמון הציבור.
למרות הלחץ הציבורי והפוליטי, ההחלטה אינה צפויה בקרוב. הדיונים בין בית הנשיא למשרד המשפטים צפויים להתחיל רק בשבוע הבא, ולפי גורמים המעורים בפרטים מדובר בתהליך שיימשך שבועות רבים. הרצוג, כך נראה, מעוניין קודם כל לייצר שיח ולא למהר להכרעה שתשפיע על כל המערכת הפוליטית והמשפטית בישראל.
שירי מנתניה
שירי מנתניה
הנשיא צריך לחון את עם ישראל מפני מסיתיהו: חנינה תמורת הקמת ועדת חקירה ממלכתית + הפסקת ההסתות + גינויי ההסתות.18:32 06.12.2025
אליהו הנביא
אליהו הנביא
הוי... מיצי מיצי הנשיא!! הכינוי שנתנו לך, הולם אותך. במקום לזרוק אותו מכל המדרגות, אתה בכלל שוקל את האפשרות הזאת?? מעניין אם במבחן בוזגלו, היתה עומדת הבקשה של ביבי....18:07 06.12.2025
מוטי הקרייתי
הנשיא הרצוג ולהקתו מחפשים את הדרך היעילה ביותר להשפיל את ראש הממשלה. אך כדאי להם לדעת שהנשיא כעת נמצא במלכודת שהרי אם יסרב לבקשה יזכה נתניהו בבחירות הקרובות לפחות...
מוטי הקרייתי
הנשיא הרצוג ולהקתו מחפשים את הדרך היעילה ביותר להשפיל את ראש הממשלה. אך כדאי להם לדעת שהנשיא כעת נמצא במלכודת שהרי אם יסרב לבקשה יזכה נתניהו בבחירות הקרובות לפחות ב-70 מנדטים.18:02 06.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: מוטי הקרייתי
שירי מנתניה
בתגובה ל: מוטי הקרייתי
מחנה ההשתמטות וההפליה בין דם לדם "יזכה" ב 49 מנדטים. וזה גם יותר מדי!18:22 06.12.2025
לוי כהן
הרצוג חייב לבטל את המשפט------------ל ל א ת נ א י ם-----אין לו...
לוי כהן
הרצוג חייב לבטל את המשפט------------ל ל א ת נ א י ם-----אין לו סמכות להתנות מבחינה משפטית18:45 06.12.2025
גיל
גיל
ברור שצריך לתת לו חנינה אחרת הוא יממש את איומו ימשיך להרוס כל חלקה טובה ( מאלו שנשארו). זה ממש פקוח נפש19:02 06.12.2025
