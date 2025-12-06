החל משעות הבוקר פרוסים שוטרי המחוז הדרומי ומשטרת התנועה ברחבי דרום ים המלח, הנגב, הערבה ואילת, ומבצעים חסימות צירים והכוונת תנועה – במטרה לשמור על חיי הנהגים ובטיחותם.
במקביל, הוזעקו שוטרים ומתנדבי יחידות החילוץ למספר מוקדים בשטח ופעלו לחילוץ מטיילים שנקלעו למצוקה.
נכון לעכשיו, כבישים 90, 40 ו־12 – הכניסות והיציאות מהעיר אילת – חסומים לתנועת רכבים.
נעדכן כי היציאה הצפונית מאילת תתאפשר למבקשים להגיע לשדה התעופה על שם רמון וליישוב באר אורה. יש להישמע להנחיות השוטרים בשטח.
חסימות הכבישים יישארו בעינן עד לשיפור תנאי מזג האוויר, וככל שיימשכו השטפונות ופגעי הטבע בצירים.
אנו קוראים לציבור לגלות איפוק וסבלנות לנוכח אי הנוחות – השוטרים פועלים ללא הפסקה למען ביטחון הציבור ושלומו.
