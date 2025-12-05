עשרות מבוקשים נעצרו, שישה מחבלים חוסלו ומאות אלפי שקלים של כספי טרור הוחרמו: הושלם מבצע "חמש אבנים" בצפון השומרון. צפו בתיעוד

מבצע "חמש אבנים" לסיכול הטרור בצפון השומרון הושלם היום (שישי) אחרי שבועיים של פעילות מצד כוחות צה"ל מעוצבת הקומנדו, חטיבת מנשה, חטיבת שומרון וחיל האוויר, יחד עם כוחות שב"כ ומג"ב.

צפו בתיעוד:

במהלך המבצע, הכוחות חיסלו שישה מחבלים, עצרו עשרות מבוקשים וחקרו עשרות רבות של חשודים נוספים. כמו כן, אותרו והוחרמו מאות אלפי שקלים שנועדו לממן פעולות טרור ועשרות אמצעי לחימה, ביניהם: אקדחים, רובים, נשקים מסוג M16 וקרלו, תחמושת וסכינים. בנוסף, בוצעו יותר מ-30 תקיפות אוויריות ממוקדות ומספר מבצעים משותפים בשיתוף חיל האוויר להטסת ולסיוע הכוחות הפועלים במרחב.

עוד נאמר כי במהלך הפעילות המבצעית, לוחמי יחידת מגלן איתרו במרחב הכפרים טמון ופרעה אמצעי לחימה מוסתרים בכדים בכניסה לבתים וספרי הסתה ותמיכה בארגון הטרור חמאס.

במחנה הפליטים ג'נין, כוחות ההנדסה של חטיבת מנשה איתרו והשמידו מטענים ואמצעי לחימה. מעבר לכך, פעלו הכוחות להריסת שני בתי מחבלים במקביל בשני מקומות שונים במרחב.

"המבצע נועד לשמר את חופש הפעולה של צה"ל ולמנוע התבססות טרור במרחב" נמסר מדובר צה"ל. "המבוקשים שנעצרו ואמצעי הלחימה שהוחרמו הועברו לטיפול משטרת מחוז ש״י ושב״כ".