פיילוט שילוב הלוחמות ביחידת יהל"ם סוכם בחיל ההנדסה הקרבית כהצלחה, כשהרמטכ"ל אייל זמיר הנחה להמשיך את מודל השילוב של לוחמות ביחידה

הישב לצה"ל: הרמטכ״ל אייל זמיר סיכם כי הפיילוט שביצע מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, בנושא שילוב נשים לוחמות בפלוגה ייחודית ביחידת יהל״ם, הושלם בהצלחה. בעקבות סיום הפיילוט, הרמטכ״ל הנחה להמשיך את מודל השילוב של לוחמות ביחידת יהל"ם – זאת כחלק מהתפיסה הכוללת לחיזוק מערך הלחימה של חיל ההנדסה הקרבית ושילוב הנשים במקצועות הלוחמה בצה״ל כולו.

הפיילוט, שנמשך כשנתיים וחצי, נועד לבחון את שילובן של נשים בתפקידי לחימה ביחידת יהל״ם של חיל ההנדסה הקרבית. במהלכו גויסו שלושה מחזורי לוחמות אשר עברו מסלול הכשרה ייחודי, שכלל התמחות בהפעלת פלטפורמות מיוחדות, טכנולוגיות מתקדמות ועמידה בסטנדרט המבצעי של יחידת יהל״ם.

במהלך השנתיים האחרונות דייקו מפקדי החיל וזרוע היבשה את ייעודן המבצעי של הלוחמות, לאור הצורך המבצעי בשטח. הלוחמות השתלבו במאות פעילויות מבצעיות בצפון וברצועת עזה, תרמו תרומה משמעותית ליכולות היחידה והוכיחו מקצועיות, נחישות ומוטיבציה גבוהה.

בצה"ל אמרו כי הלוחמות מקבלות מעטפת מלאה ומקיפה לכל אורך תקופת ההכשרה והשירות הסדיר שלהן, במטרה להבטיח תנאי שירות מיטביים, תחושת ביטחון ויכולת לממש את מלוא הפוטנציאל המבצעי והאישי שלהן.

"צה"ל ימשיך לפעול לשילוב נשים בתפקידי לוחמה" נמסר. "לוחמות ביהל"ם מצטרפות לשורה מפוארת של לוחמות בחילות וביחידות היבשה, עוקץ, חי"ר גבולות, איסוף קרבי, רוכ"ש, תותחנים ועוד".