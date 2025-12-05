ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף בחריפות היום (שישי) את הממשלה בעקבות אישור תקציב המדינה לשנת 2026. בדבריו גינה את אישור הכספים הקואליציונים, שלדבריו יגדילו את יוקר המחיה ויפגעו בציבור העובד.
"שיא של כ-19 מילארד שקלים כספים קואליציוניים בממשלה הנוכחית" אמר בנט. "תקציב המדינה שאושר הוא תקציב פרוטקשן – זו ממשלה שנסחטת על ידי משתמטים, ומקריסה את המשרתים".
"במקום להילחם ביוקר המחיה המטורף, הממשלה מחמירה אותו תוך הגדלת ההטבות לסקטורים שמאיימים להפיל אותה. ככה נראה פרוטקשן" הוסיף ותקף. "מי שמשלם את החשבון זה הציבור המשרת והעובד".
בסיכום דבריו בנט הבהיר כי "ישראל זקוקה לתקציב אחראי שיטפל ביוקר המחיה וייתן נשימה לאזרחים. בקרוב נתקן".
מה דעתך בנושא?
10 תגובות
2 דיונים
נועם
אמר זה שנתן 30 מיליארד למשפחות פשע ערביות בהסכמים קואליציוניים.13:43 05.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מושחתיהו נתן הרבה יותר לחמאס ... טיפח אותם ... חשב שהם נכס ... מילאה את הלישכה שלו בסוכנים קטארים....
בתגובה ל: נועם
לך תמצא עבודה אחרת ... מזו שיש לך כרגע , במכונת הרעל של מלאך המוות... זהשהביא לנו אלפי ארונות מתים , ועשרות אלפי פצועים, רוצה לתת פטור לחרדים, והשיא לילדיו דואג לדירות בבריטניה וארה"ב ....19:13 05.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלא בבאלא
בנט שילם פרוטקשן לאוייבי ישראל13:42 05.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אריה
זו ממשלה למליונרים לא לעמך15:27 05.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
ממשלה רעה!14:49 05.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הנוכל מרעננה...
שלוש ארבע ו.... מטורלל על מלא מלא מי הדביל שבוחר בנבל הזה ?17:11 05.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: הנוכל מרעננה...
מילואימניקים שלא אוהבים את קואליציית ההשתמטות וההפליה בין דם לדם. גם בנות הזוג של המילואימניקים. גם ההורים של המילואימניקים. גם כל מי, שאוהב את המילואימניקים... בקיצור כל עם ישראל חוץ מחברי מרכז ליכוד + ביביסטים + חרדים משתמטים.21:05 05.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לוי כהן
בבחירות---------בעאנאת עם 0.46 מנדט17:11 05.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ביבי המלך
מע''מ יעלה ל19% סטודנט משלם ביטוח לאומי 180 ₪ חרדי משתמט משלם 45₪ ביטוח לאומי. חרדי משתמט מקבל הנחה בארנונה . מילואימניק מקבל צו מילואים22:37 05.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יועמ"שיט
אומר הגנב, הנוכל השקרן.21:36 05.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הנוכל מרעננה...
שלוש ארבע ו.... מטורלל על מלא מלא מי הדביל שבוחר בנבל הזה ?17:11 05.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: הנוכל מרעננה...
מילואימניקים שלא אוהבים את קואליציית ההשתמטות וההפליה בין דם לדם. גם בנות הזוג של המילואימניקים. גם ההורים של המילואימניקים. גם כל מי, שאוהב את המילואימניקים... בקיצור כל עם ישראל חוץ מחברי מרכז ליכוד + ביביסטים + חרדים משתמטים.21:05 05.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לוי כהן
בבחירות---------בעאנאת עם 0.46 מנדט17:11 05.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר