בעקבות אישור תקציב המדינה, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף את הממשלה: "תקציב המדינה שאושר הוא תקציב פרוטקשן – זו ממשלה שנסחטת על ידי משתמטים, ומקריסה את המשרתים"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף בחריפות היום (שישי) את הממשלה בעקבות אישור תקציב המדינה לשנת 2026. בדבריו גינה את אישור הכספים הקואליציונים, שלדבריו יגדילו את יוקר המחיה ויפגעו בציבור העובד.

"שיא של כ-19 מילארד שקלים כספים קואליציוניים בממשלה הנוכחית" אמר בנט. "תקציב המדינה שאושר הוא תקציב פרוטקשן – זו ממשלה שנסחטת על ידי משתמטים, ומקריסה את המשרתים".

"במקום להילחם ביוקר המחיה המטורף, הממשלה מחמירה אותו תוך הגדלת ההטבות לסקטורים שמאיימים להפיל אותה. ככה נראה פרוטקשן" הוסיף ותקף. "מי שמשלם את החשבון זה הציבור המשרת והעובד".

בסיכום דבריו בנט הבהיר כי "ישראל זקוקה לתקציב אחראי שיטפל ביוקר המחיה וייתן נשימה לאזרחים. בקרוב נתקן".