עכשיו זה רשמי: הממשלה אישרה כעת (שישי) את תקציב המדינה לשנת 2026. כעת התקציב יעבור להמשך הליך החקיקה בכנסת.

אישור התקציב מגיע לאחר שבמהלך הלילה התגבש רוב משמעותי בממשלה, לאחר שהושגו סיכומים בין משרד האוצר למשרדים הבאים: משרד החינוך, משרד השיכון, משרד הרווחה, משרד התיירות, משרד הכלכלה, משרד הנגב והגליל, המשרד לשירותי דת, המשרד לשוויון חברתי, והמשרד לשיתוף פעולה אזורי.

במהלך הישיבה, במשרד האוצר הדגישו כי ככל שתקציב הביטחון יחרוג מההיקף אליו שואפים באוצר, יהיה קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה כולל במשרדים אלו, על מנת לממן את החריגות בתקציב הביטחון.