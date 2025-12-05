מנהיגי משלחת הענק של הפסטורים מארה"ב הגיעה הבוקר ל"מרפסת של המדינה" בשומרון, שם קיבלו סקירה מראש מועצת שומרון יוסי דגן שאמר להם: "מדינה פלסטינית היא יריקה בפרצופו של הקב"ה – נלחם יחד לריבונות"

משלחת הענק של הפסטורים, מנהיגי העולם הנוצרי בארה"ב, ביקרו הבוקר (שישי) במרפסת של המדינה בפדואל שבשומרון. זאת במסגרת ביקור תמיכה רחב היקף בישראל.

המשלחת, מהגדולות שנחתו בארץ אי פעם, הגיעה בהובלת הפסטור ד"ר מייק אוונס, בסיוע משרד החוץ ובשיתוף FOZ – ידידי ישראל. 1000 פסטורים הגיעו לישראל במסגרת המשלחת המיוחדת. בכירי המשלחת קיבלו סקירה מראש מועצת שומרון יוסי דגן ב"מרפסת של המדינה" בפדואל על חשיבות האזור מבחינה תנ"כית, לאומית וביטחונית. דגן גם העניק את מדליית השומרון לפסטור ג'יי סטארק, מקורבו של הנשיא טראמפ.

"מדינה פלסטינית – יריקה בפנים של הקב"ה"

בדבריו דגן קרא לאורחים החשובים לסייע בהבאת ריבונות ליו"ש: "כשעומדים כאן במרפסת של המדינה בשומרון מבינים כמה ההתיישבות ביהודה ושומרון היא חגורת המגן של מדינת ישראל רק תנסו לדמיין את השביעי לעשירי עם מדינה פלסטינית כאן על הרי השומרון, הרי ברור שבאותו יום מדינת ישראל הייתה נחרבת והייתה מתרחשת שואה שנייה, ונרצחים כל האזרחים של מדינת ישראל. אבל כולנו זוכרים שלפני הכל, לפני שיהודה ושומרון היא חגורת הביטחון של מדינת ישראל, יהודה ושומרון היא הצדק ההיסטורי".

לדבריו, "עם ישראל חזר לכאן אחרי אלפיים שנה, ובונה מחדש את המולדת שלו, בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא אמר שיקרה באמצעות הנביאים. מדינת ישראל, ובפרט ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, היא התגשמות הנבואות של ירמיהו, עמוס ויחזקאל על הקרקע לכן אנחנו חייבים לומר את זה ביחד ולפעול על על זה ביחד: מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון היא יריקה בפנים של הקדוש ברוך הוא. החלת ריבונות על יהודה ושומרון בנבואות של ירמיהו ועמוס ויחזקאל, היא הכרה בקדוש ברוך הוא".

"אנחנו חייבים להילחם ביחד למען הריבונות, שהיא הכרה בקדוש ברוך הוא, והיא הביטחון של מדינת ישראל ולכן היא הביטחון של כל העולם המערבי ובמיוחד של ארה״ב של אמריקה" סיכם דגן. בסיום דבריו הודה ראש מועצת שומרון לשר החוץ גדעון סער ולארגון FOZ – ידידי ישראל ולמייק אוונס על ארגון המשלחת החשובה.

פסטור ג'יי סטארק אמר לדגן: "כיבדת אותנו, אנחנו רואים בכם גיבורים. אנחנו נרגשים להיות פה איתך. כשאנחנו מבינים את הסכנות והלחץ שלא מרפה. הם עושים הכל כדי להרוס אתכם". עוד הוא הוסיף: "אי אפשר לאהוב את הארץ בלי לאהוב את העם. ואתם הראשונים שמנסים לעמוד על הצדק, ואני יודע שבמשך 50 שנה שאני מגיע לכאן, ויתור אחר ויתור, אתם הפגנתם חסד ועשיתם הכל כדי לחיות בשלום. אנחנו מתפללים שארה"ב תעמוד לצד ידידתנו ובעלת בריתנו. אנחנו לא נשכח את זה. אנחנו אוהבים אתכם. ואם מישהו יתעסק איתכם, שיתעסקו גם איתנו. אז אנחנו בזה ביחד".

המשלחת, שנחשבת כאמור למשלחת הגדולה ביותר שהביא משרד החוץ, השתתפה בטקס פתיחה רשמי בהשתתפות יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ושגריר ארה"ב מייק האקבי, במפגש בהר הרצל עם משפחות שכולות, בתפילה המונית במדרגות הכותל הדרומי, בביקור במתחם הנובה וכעת כאמור בסיור ביו"ש.

הביקור בשומרון נערך כחלק מפעילות ההסברה הרחבה שמובילה יחידת קשרי החוץ של המועצה האזורית שומרון, שבשנים האחרונות הפכה למוקד כוח מרכזי בזירה הבינלאומית. היחידה הצליחה להקים קבוצות ידידות לשומרון בפרלמנט האירופי ובקונגרס האמריקני, וממשיכה לבנות קשרים רציפים עם מובילי דעת קהל ומחוקקים ממדינות רבות – גם כאלה שאינן נחשבות ידידותיות לישראל.

הפרויקט כולל הבאת משלחות של אנשי ממשל, עיתונאים ומשפיענים מאירופה, אמריקה הלטינית וארה"ב לסיורים ביישובים ולמפגשים בלתי אמצעיים עם התושבים, לצד משלחות הסברה לחו"ל – כאשר היעד המרכזי: שינוי התודעה הבינלאומית כלפי ההתיישבות, חשיפת המציאות בשטח, וחיזוק מעמדה האסטרטגי של ישראל.