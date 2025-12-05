שלוש וחצי שנים אחרי שעלתה לליגה הלאומית אליצור שומרון חוזרת הביתה. הקבוצה תארח את מכבי פתח תקווה באולם בברוכין

שלוש וחצי שנים אחרי שעלתה לליגה הלאומית, הליגה השנייה בישראל אליצור שומרון חוזרת הביתה. הקבוצה שהייתה הקבוצה השנייה מיו"ש (אחרי מכבי מעלה אדומים) בליגה מקצוענית. תארח היום (שישי) את מכבי פתח תקווה באולם בברוכין.

המשחק התקיים במסגרת המחזור העשירי בליגה לאומית Winner,, אליצור שומרון שיחקה בשלוש השנים האחרונות באולם לידר בגני תקווה ואת העונה הנוכחית פתחה באולם זיסמן ברמת גן.

שומרון שיחקה במרכז מכיוון שאולמה הביתי בתפוח לא אושר למשחקים בליגה הלאומית. בעקבות שינוי תקנון שבוצע במנהלת הליגה לאומית, הובהר לקבוצה כי לא יינתן לה לשחק מחוץ לשטח הרשות המקומית.

בעקבות ההודעה הקבוצה שיפצה את האולם בברוכין כדי להתאימו למשחקי הליגה ולתקנון. המשחק יועבר בשידור חי בערוץ הספורט. במסגרת העבודות הותקנו סלים חדשים ניצבים מהרצפה, הוחלף הפרקט, חדרי ההלבשה הותאמו לתקן הראוי, שופצו חדרי ספח, הוקמה עמדת שידור והותקנו מושבים ביציע שמכיל 500 מקומות.

אליצור שומרון הוקמה לפני כ-15 שנה. בעונת 2019/20 עלתה לראשונה בתולדותיה לליגה הארצית ושנתיים לאחר מכן הצטרפה למכבי מעלה אדומים בליגה הלאומית. הקבוצה חתמה לפני כשנה וחצי על הסכם מכבי תל אביב במסגרתו תקלוט אליצור שומרון שחקנים צעירים ממכבי תל אביב כדי שיקבלו דקות כמושאלים במסגרת מקצוענית