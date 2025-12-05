הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, שוחררה הבוקר (שישי) מבית החולים איכילוב בתל אביב, אחרי כ-3 שבועות של אשפוז. במשטרה אמרו אמש כי היא תובא לחקירה בימים הקרובים.
כזכור, הפצ"רית אושפזה בבית החולים ב-9 בנובמבר, לאחר שנמצאה בביתה ברמת השרון במצב שהעלה חשד לניסיון נוסף לפגיעה עצמית. היא פונתה לאיכילוב לאחר שדווח על צריכת יתר של תרופות, כשהיא בהכרה וכשלא נשקפת סכנה לחייה.
מעצר הבית שלה הסתיים שבוע לאחר מכן, ובמשטרה לא ביקשו להאריך את הצו. לטענת גורם במשטרה, "מתן הימים אינו רלוונטי כל עוד היא שוהה באשפוז, ולאחר שחרורה יישקל הצורך בהמשך התנאים".
גרבוש
לא מבין למה נותנים לה זמן להתארגן ? למפקד שיש נתנו זמן להתארגן, לנגד נתנו זמן להתארגן , למשרד מחש נתנו זמן להתארגן ? לאורך נתנו זמן להתארגן...
לא מבין למה נותנים לה זמן להתארגן ? למפקד שיש נתנו זמן להתארגן, לנגד נתנו זמן להתארגן , למשרד מחש נתנו זמן להתארגן ? לאורך נתנו זמן להתארגן , אז למה לפצרית נותנים זמן להתארגן עברו 3 שבועות שהיא יכלה להתארגן , וגם היוהמשית והמשטרה נתנו לה להתארגן , וגם ליוהמשית נותנים זמן להתארגן ,המשך 11:13 05.12.2025
אבי
בוגדת בחילי צהל להוריד לדרגת טורי לשלול את כל הפנסיות ניסתה לעצור את המילחמה קפלניסיטית לבדוק מי הדליף את הסרטון לאקר ערבי חוץ מערוץ 12 ומי השותפים שלה...
בוגדת בחילי צהל להוריד לדרגת טורי לשלול את כל הפנסיות ניסתה לעצור את המילחמה קפלניסיטית לבדוק מי הדליף את הסרטון לאקר ערבי חוץ מערוץ 12 ומי השותפים שלה לעברה וזה יגיע לסלח הדיןהמשך 17:30 05.12.2025
