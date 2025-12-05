כמעט חודש אחרי שאושפזה בעקבות חשד לניסיון פגיעה עצמית, הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי שוחררה מבית החולים איכילוב. היא צפויה להגיע לחקירה בימים הקרובים

הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, שוחררה הבוקר (שישי) מבית החולים איכילוב בתל אביב, אחרי כ-3 שבועות של אשפוז. במשטרה אמרו אמש כי היא תובא לחקירה בימים הקרובים.

כזכור, הפצ"רית אושפזה בבית החולים ב-9 בנובמבר, לאחר שנמצאה בביתה ברמת השרון במצב שהעלה חשד לניסיון נוסף לפגיעה עצמית. היא פונתה לאיכילוב לאחר שדווח על צריכת יתר של תרופות, כשהיא בהכרה וכשלא נשקפת סכנה לחייה.

מעצר הבית שלה הסתיים שבוע לאחר מכן, ובמשטרה לא ביקשו להאריך את הצו. לטענת גורם במשטרה, "מתן הימים אינו רלוונטי כל עוד היא שוהה באשפוז, ולאחר שחרורה יישקל הצורך בהמשך התנאים".