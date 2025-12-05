גבר בן 70 נהרג ו-6 בני אדם נוספים נפצעו בתאונה בין 4 כלי רכב בכביש 1 סמוך לצומת אלמוג. צוותי מד"א קבעו את מותו של הגבר בזירה, ופינו את הפצועים לבית החולים כשמצבם קל

תאונה קטלנית ליד ים המלח: גבר כבן 70 נהרג ו-6 בני אדם נוספים נפצעו בתאונה בין 4 כלי רכב שהתרחשה הבוקר (שישי) בכביש 1 סמוך לצומת אלמוג. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום מצאו את הגבר ללא סימני חיים וקבעו את מותו בזירה, ופינו את הפצועים לבתי החולים שערי צדק והדסה הר הצופים.

לפי הודעת צוותי מד"א, 6 הפצועים היו בגילאים: 2, 7, 8, 27, 30, ו-50 לערך, כשכולם פונו במצב קל. 3 פצועים נוספים פונו לשטחי הרשות הפלסטינית.

חובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א, רפי סעייד, סיפר כי "קיבלנו דיווח על תאונת דרכים קשה מאוד בין 4 כלי רכב. כשהגענו ראינו שאחד מהרכבים היה עם פגיעות פח משמעותיות. בתוך הרכב היה גבר כבן 70 מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית קשה מאוד ולצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום. צוותי מד"א נוספים שהיו במקום העניקו טיפול רפואי ל-6 פצועים שפונו במצב קל לבתי החולים. מהמקום פונו 3 פצועים נוספים לשטחי הרשות".