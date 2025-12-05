כוחות צה"ל סיכלו ניסיון נוסף להברחת אמצעי לחימה בגבול המזרחי, כשזיהו רחפן שחצה לשטח מדינת ישראל כשהוא נושא תשעה אקדחים ומספר רב של מחסניות

תופעת איום הרחפנים נמשכת: תצפיות צה"ל ומרכז הבקרה האווירי זיהו במהלך הלילה (חמישי) רחפן שחצה מהגבול המזרחי לשטח מדינת ישראל במרחב חטיבת יואב, בניסיון להבריח אמצעי לחימה.

בעקבות הזיהוי, לוחמי צה"ל סיכלו את ניסיון ההברחה, איתרו והחרימו את הרחפן שנשא תשעה אקדחים ומספר רב של מחסניות. בצה"ל אמרו כי אמצעי הלחימה הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון.

עוד באותו נושא בכיר משרד הביטחון חושף: "אתגר הרחפנים בגבולות בדרך לפתרון" 12:03 | קובי פינקלר

כזכור, בתחילת השבוע ראש מו״פ במפא״ת שבמשרד הביטחון, תא״ל בני אמינוב חשף בנאומו בכנס דיפנסטק כי "אתגר הרחפנים בגבולות בדרך לפתרון. בשבועות האחרונים השגנו פריצת דרך טכנולוגית בסוגיית גילוי רחפני האויב ואנו עמלים על פתרונות היירוט באמצעות רחפנים, המאפשרים מענה לתרחישי נחילים תוך האצה של נשקי אנרגיה חדשים".