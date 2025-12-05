על פי הערכות השירות המטאורולוגי, אזור אילת והערבה צפוי לחוות אירוע מזג אוויר חורפי משמעותי מחר, שבת (6 בדצמבר 2025), החל משעות הצהריים ועד שעות הלילה המאוחרות.
הצפי הוא לגשם עוצמתי, מלווה בברקים ורעמים, שיוביל לשיטפונות והצפות משמעותיות כמעט בכל הנחלים באזור הנגב, הערבה ואילת.
בשל כך, משטרת ישראל נערכת לשיבושים חמורים, במיוחד בכביש 90 – מצומת הערבה המרכזית ועד העיר אילת. במשטרה מבהירים כי ייתכן והדרכים המרכזיות המובילות לאילת וממנה ייחסמו לתנועת רכבים עד יעבור זעם.
שוטרי מרחב אילת ומשטרת התנועה הארצית ייפרסו באזורים הרלוונטיים כדי להעניק שירות ולשמור על בטיחות משתמשי הדרך. המשטרה פרסמה שורת המלצות לציבור:
-
תכנון מוקדם: הציבור הרחב מתבקש לתכנן מראש נסיעות לאילת וממנה במהלך השבת ולהתאים את מסלול הנסיעה לתנאי מזג האוויר הצפויים.
-
הימנעות מסיכון: יש לנהוג בזהירות רבה ולא להתקרב לאזורים בהם קיים חשש לשיטפון, בשל הסכנות לנפילה, היסחפות וטביעה.
-
האזנה להנחיות: יש להיות קשובים לתחזיות מזג האוויר ולהימנע מהגעה למקומות בהם קיים חשש לפגעי מזג האוויר.
לקבלת מידע: ניתן לקבל עדכונים שוטפים אודות שינויים בהסדרי התנועה באמצעות מוקד המידע הארצי של משטרת ישראל 110, בערוץ הטלגרם של אגף התנועה ובאמצעות צ'אט הבוט המשטרתי.
במקרה חירום: בכל אירוע חריג המצריך התערבות משטרתית מיידית, יש לפנות ללא שיהוי למוקד החירום של המשטרה שמספרו 100.
