לאחר לילה דרמטי ומתוח, נרשם הבוקר (יום ו') הישג משמעותי לראשי הרשויות בנגב המערבי ובאיזור עוטף עזה. ראשי רשויות, ובהם אלון דוידי (שדרות), מיכל עוזיהו (אשכול), אורי אפשטיין (שער הנגב), איתמר רביבו (חוף אשקלון), ותמיר עידאן (שדות נגב), החליטו לנקוט בצעד מחאתי חריף וחוסמו במהלך הלילה האחרון את הכניסה למשרד ראש הממשלה בירושלים.
המחאה הגיעה על רקע כוונת הממשלה לקצץ משמעותית בתקציבים המיועדים לשיקום ופיתוח האזור, המנוהלים על ידי מנהלת "תקומה".
הלילה המתוח החל במפגש עם השר זאב אלקין וצוות מנהלת תקומה, והמשיך בדיונים קדחתניים שנערכו אל תוך הלילה במשרדי הממשלה. ראשי הרשויות, המייצגים קהילות דתיות והתיישבותיות רבות שנפגעו באופן קשה במתקפת השבעה באוקטובר, התעקשו על כך שכל קיצוץ בתקציבים הקריטיים לשיקום התושבים והקהילות הוא בבחינת הפקרת האזור.
המאמצים נשאו פרי הבוקר, כאשר ראשי הרשויות נפגשו עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. בתום הפגישה, הודיע שר האוצר לראשי הרשויות כי תקציב תקומה לא יקוצץ, ובכך למעשה אישר את המשך העבודה במנהלת ללא פגיעה בתקציבים המתוכננים.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
דוידי,בוגד שמאלן רקוב המנסה לה פיל את נתניהו!דוידי הצטרף למפלגתו של בנט הבו ג ד והנוכל ו"עזב" כשהוא ממשיך לתמוך בו עד היום!
דוידי,בוגד שמאלן רקוב המנסה לה פיל את נתניהו!דוידי הצטרף למפלגתו של בנט הבו ג ד והנוכל ו"עזב" כשהוא ממשיך לתמוך בו עד היום!09:42 05.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רוית
כל הכבוד לממשלה! סרוגים אתר בנטיסטי הנוכל09:26 05.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דוידי הרקוב העניק פרס ל"אחים לנשק" האנטי ציוניים האלימים,שבין היתר פועלים לחיסול צה"ל ע"י סרבנות!
דוידי הרקוב העניק פרס ל"אחים לנשק" האנטי ציוניים האלימים,שבין היתר פועלים לחיסול צה"ל ע"י סרבנות!09:45 05.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בפגישה עם איזנקוט, דוידי הרקוב הכריז,ציטוט "הכסף הקטארי מאזן את המתיחות בדרום ולהנעת הכלכלה בעזה"!-כשבנט, שדוידי פועל למענו, אמר שהוא שפך מיליונים על חמאס דרך קטאר!
בפגישה עם איזנקוט, דוידי הרקוב הכריז,ציטוט "הכסף הקטארי מאזן את המתיחות בדרום ולהנעת הכלכלה בעזה"!-כשבנט, שדוידי פועל למענו, אמר שהוא שפך מיליונים על חמאס דרך קטאר!09:44 05.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דוידי,בוגד שמאלן רקוב המנסה לה פיל את נתניהו!דוידי הצטרף למפלגתו של בנט הבו ג ד והנוכל ו"עזב" כשהוא ממשיך לתמוך בו עד היום!
דוידי,בוגד שמאלן רקוב המנסה לה פיל את נתניהו!דוידי הצטרף למפלגתו של בנט הבו ג ד והנוכל ו"עזב" כשהוא ממשיך לתמוך בו עד היום!09:42 05.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רוית
כל הכבוד לממשלה! סרוגים אתר בנטיסטי הנוכל09:26 05.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר