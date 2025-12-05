לאחר לילה דרמטי ומתוח, נרשם הבוקר (יום ו') הישג משמעותי לראשי הרשויות בנגב המערבי ובאיזור עוטף עזה. ראשי רשויות, ובהם אלון דוידי (שדרות), מיכל עוזיהו (אשכול), אורי אפשטיין (שער הנגב), איתמר רביבו (חוף אשקלון), ותמיר עידאן (שדות נגב), החליטו לנקוט בצעד מחאתי חריף וחוסמו במהלך הלילה האחרון את הכניסה למשרד ראש הממשלה בירושלים.

המחאה הגיעה על רקע כוונת הממשלה לקצץ משמעותית בתקציבים המיועדים לשיקום ופיתוח האזור, המנוהלים על ידי מנהלת "תקומה".

הלילה המתוח החל במפגש עם השר זאב אלקין וצוות מנהלת תקומה, והמשיך בדיונים קדחתניים שנערכו אל תוך הלילה במשרדי הממשלה. ראשי הרשויות, המייצגים קהילות דתיות והתיישבותיות רבות שנפגעו באופן קשה במתקפת השבעה באוקטובר, התעקשו על כך שכל קיצוץ בתקציבים הקריטיים לשיקום התושבים והקהילות הוא בבחינת הפקרת האזור.

המאמצים נשאו פרי הבוקר, כאשר ראשי הרשויות נפגשו עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. בתום הפגישה, הודיע שר האוצר לראשי הרשויות כי תקציב תקומה לא יקוצץ, ובכך למעשה אישר את המשך העבודה במנהלת ללא פגיעה בתקציבים המתוכננים.