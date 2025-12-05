ראשי רשויות מהעוטף בילו הלילה מחוץ למשרד ראש הממשלה במחאה על כוונת משרד האוצר לקצץ בתקציבי שיקום האזור. הבוקר, לאחר דיונים קדחתניים, הודיע שר האוצר לראשי הרשויות כי תקציב מנהלת תקומה "לא יקוצץ"

תגיות: אלון דוידי, בצלאל סמוטריץ', מנהלת תקומה, תקומה