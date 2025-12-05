חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 05.12.2025 / 09:07

שר הביטחון ישראל כ"ץ דוחה את ההמלצה של הרמטכ"ל אייל זמיר, לקדם את אל"מ גרמן מיטלמן, מראשי ארגון 'אחים לנשק': "מי שמטיף לסרבנות לא ישרת בצה"ל"

שר הביטחון ישראל כ"ץ דוחה את ההמלצה של הרמטכ"ל אייל זמיר, לקדם את אל"מ גרמן מיטלמן, מראשי ארגון 'אחים לנשק' בטענה שהוא קרה בעבר לסרבנות. "מי שמטיף לסרבנות לא ישרת בצה"ל", כתב כ"ץ, והוסיף: "הודעתי היום לרמטכ"ל אייל זמיר כי אני פוסל על הסף את ההמלצה למנות ולקדם את אלוף משנה (מיל') גרמן גילטמן, מראשי "אחים לנשק" שקרא לסרבנות שירות בצה"ל". "מי שמטיף ומעודד סרבנות לא ישרת בצה"ל ולא יקודם לשום תפקיד", אמר כ"ץ.

תגיות: אייל זמיר, גרמן מיטלמן, ישראל כ"ץ