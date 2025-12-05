שר הביטחון ישראל כ"ץ דוחה את ההמלצה של הרמטכ"ל אייל זמיר, לקדם את אל"מ גרמן מיטלמן, מראשי ארגון 'אחים לנשק' בטענה שהוא קרה בעבר לסרבנות.
"מי שמטיף לסרבנות לא ישרת בצה"ל", כתב כ"ץ, והוסיף: "הודעתי היום לרמטכ"ל אייל זמיר כי אני פוסל על הסף את ההמלצה למנות ולקדם את אלוף משנה (מיל') גרמן גילטמן, מראשי "אחים לנשק" שקרא לסרבנות שירות בצה"ל".
"מי שמטיף ומעודד סרבנות לא ישרת בצה"ל ולא יקודם לשום תפקיד", אמר כ"ץ.
מה דעתך בנושא?
המשיח
ישר כח לשר!!! זמיר הקפלניסט עוד נבוא איתך חשבון!09:33 05.12.2025
זה אותו זמיר שפט ר את ראשי הצבא ה ר קו בי ם מ עו נ ש על הטבח והמלחמה שאמרו לנתניהו עד לטבח שחמאס מו ר ת ע וה ס ת י ר ו ממנו את ההתרעות לטבח!
זה אותו זמיר שפט ר את ראשי הצבא ה ר קו בי ם מ עו נ ש על הטבח והמלחמה שאמרו לנתניהו עד לטבח שחמאס מו ר ת ע וה...
זה אותו זמיר שפט ר את ראשי הצבא ה ר קו בי ם מ עו נ ש על הטבח והמלחמה שאמרו לנתניהו עד לטבח שחמאס מו ר ת ע וה ס ת י ר ו ממנו את ההתרעות לטבח!המשך 09:49 05.12.2025
שירי מנתניה
כץ איש קטן קטן, לא מגיע לקרסוליים של אל"מ כזה או אחר בצה"ל. עבד כי ימלוך! ככל, שהוא יותר מתנקל לקצינים בצה"ל, כך יוצאת עליבותו בשיא תפארתה.10:17 05.12.2025
