בלשכת נשיא המדינה שוקלים לקדם מתווה של "חנינה מדורגת" לראש הממשלה בנימין נתניהו, המשלב חוק צרפתי מיידי לצד הגבלת כהונה לשתי קדנציות בלבד

בלשכת נשיא המדינה יצחק הרצוג שוקלים לקדם מתווה פוליטי-משפטי דרמטי, המכונה "חנינה מדורגת", במטרה לשים קץ למשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו, כך חושף משה קלוגהפט בטורו השבועי בעיתון 'ישראל היום'.

מדובר בתוכנית מורכבת המשלבת פתרון מיידי לבעיה המשפטית של ראש הממשלה יחד עם רפורמה מבנית משמעותית בממשל הישראלי.

החלק הראשון במתווה הוא יישום מיידי של "החוק הצרפתי" על ראש הממשלה המכהן, חוק הדוחה ניהול הליך פלילי נגד מנהיג מדינה עד תום כהונתו, למעט עבירות אונס או רצח. כלומר, מדובר למעשה בעיכוב הליכים שיחול באופן מיידי. בעוד שעד היום הדיבור על חוק כזה נסב סביב מועד יישום שיחל רק מ"ראש הממשלה הבא", המתווה מציע להחיל אותו מיד על נתניהו, ובכך לסיים את המחזה האבסורדי של ניהול ענייני מדינה ובטחון במקביל לעדויות בבית המשפט.

עוד באותו נושא בקולו: הנשיא הרצוג מתייחס לראשונה לבקשת החנינה של נתניהו 14:12 | יאיר אמר 7 0 😀 👏

החלק השני בתוכנית, שבא במקביל להקפאת ההליכים, הוא הגבלת כהונה לשתי קדנציות בלבד לראש ממשלה. חוק הגבלת הכהונה יחול מיידית, ללא דחיות: נתניהו יוכל אמנם להיבחר גם בכנסת הבאה, אך זו תהיה הקדנציה האחרונה שלו על פי החוק החדש. למרות היתרונות המיידיים, הסיכון מבחינת נתניהו ברור: עיכוב ההליכים אינו מבטל את המשפט, והוא עלול לחזור לספסל הנאשמים עם תום כהונתו, כפי שחזה באימה בנשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי, שנהנה מהחוק הצרפתי אך נכנס לכלא בגיל 70.

אולם, בסביבת הנשיא מציעים פתרון לסיכון זה: "עם רצון טוב יכולים גם לאפשר חנינה מלאה במקרה של הרשעה", הם מסבירים, וזאת בתנאי שהחנינה תתאפשר, למשל במקביל להקמת ועדת חקירה ממלכתית. במילים אחרות, המתווה מציע לנתניהו עסקה של עיכוב ההליכים לאלתר – ובמקביל ביטול המשפט על תנאי שקשור בפרישה מוגבלת והקמת ועדת חקירה.