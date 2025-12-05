בלשכת נשיא המדינה יצחק הרצוג שוקלים לקדם מתווה פוליטי-משפטי דרמטי, המכונה "חנינה מדורגת", במטרה לשים קץ למשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו, כך חושף משה קלוגהפט בטורו השבועי בעיתון 'ישראל היום'.
מדובר בתוכנית מורכבת המשלבת פתרון מיידי לבעיה המשפטית של ראש הממשלה יחד עם רפורמה מבנית משמעותית בממשל הישראלי.
החלק הראשון במתווה הוא יישום מיידי של "החוק הצרפתי" על ראש הממשלה המכהן, חוק הדוחה ניהול הליך פלילי נגד מנהיג מדינה עד תום כהונתו, למעט עבירות אונס או רצח. כלומר, מדובר למעשה בעיכוב הליכים שיחול באופן מיידי. בעוד שעד היום הדיבור על חוק כזה נסב סביב מועד יישום שיחל רק מ"ראש הממשלה הבא", המתווה מציע להחיל אותו מיד על נתניהו, ובכך לסיים את המחזה האבסורדי של ניהול ענייני מדינה ובטחון במקביל לעדויות בבית המשפט.
החלק השני בתוכנית, שבא במקביל להקפאת ההליכים, הוא הגבלת כהונה לשתי קדנציות בלבד לראש ממשלה. חוק הגבלת הכהונה יחול מיידית, ללא דחיות: נתניהו יוכל אמנם להיבחר גם בכנסת הבאה, אך זו תהיה הקדנציה האחרונה שלו על פי החוק החדש. למרות היתרונות המיידיים, הסיכון מבחינת נתניהו ברור: עיכוב ההליכים אינו מבטל את המשפט, והוא עלול לחזור לספסל הנאשמים עם תום כהונתו, כפי שחזה באימה בנשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי, שנהנה מהחוק הצרפתי אך נכנס לכלא בגיל 70.
אולם, בסביבת הנשיא מציעים פתרון לסיכון זה: "עם רצון טוב יכולים גם לאפשר חנינה מלאה במקרה של הרשעה", הם מסבירים, וזאת בתנאי שהחנינה תתאפשר, למשל במקביל להקמת ועדת חקירה ממלכתית. במילים אחרות, המתווה מציע לנתניהו עסקה של עיכוב ההליכים לאלתר – ובמקביל ביטול המשפט על תנאי שקשור בפרישה מוגבלת והקמת ועדת חקירה.
41 תגובות
1 דיונים
מוטי הקרייתי
בבית הנשיא לא פועלים בתום-לב נוכח האפשרות לתת חנינה למר נתניהו. לכן מטמינים לו מוקשים עתידיים כדי להקשות על זיקנתו.09:07 05.12.2025
רוית
מה קשור הגבלת קדנציות? נשיא פוליטי קפלניסט09:25 05.12.2025
לוי כהן
חנינה ל ל א תנאים--------הנשיא לא יכול ואסור לו לקבוע תנאים פוליטיים09:23 05.12.2025
שובני
בתגובה ל: לוי כהן
הנשיא, שחקן פוליטי על מלא. משקשק מקפלן והפרקליטות, שיש לה חומר גם עליו. אבל אוטוטו כולם נופלים. מיד שדובר פראקטית על חנינה קפלן כמעט ואכלו את הנשיא באיומים. הנשיא, עלה נידף ברוח, ועוג יש לו שאיפות להיות רוה"מ. חחחחח.....10:51 05.12.2025
איש יהודי
לא צריך חנינה. ממשיכים את המשפט עד הסוף. כך נתניהו אמר וביקש מההתחלה. הרצוג בניגוד עניינים ומעורב בפרשות.09:30 05.12.2025
ט
לתת חנינה מיידית לנתניהו אבל: 1. פרישה מיידית מהחיים הפוליטיים בכלל, ומראשות הממשלה בפרט. 2. לחוקק חוק הגבלת כהונה ל-2 קדנציות.09:53 05.12.2025
טינופייהו
גם החונן וגם הניחון מושחתים מקומם מאחורי סורגים זה הפרצופ האמיתי של המדינה עם הטיפוסים הכי רקובים והכי מושחתים על הפלנטה10:21 05.12.2025
גל
היילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?! יום התשלום הגיע!!!10:18 05.12.2025
קרופציק
כל פתרון שיבטל את המשפט עכשיו וידחה את פרישתו מהפוליטיקה לעתיד כלשהו פירשו אחד - הרס המדינה ונוכל שישליט כאן סופית דיקטטורה שלו ושל משפחתו המופרעת10:17 05.12.2025
א.נ
אילו מן תנאים אלו? הגבלת קדנציות זה שינוי שאםשר לעשות רק בכנסת, ועל דבר כזה צריך להביא לבחירות חדשות. נתניהו צריך להמשיך את המשפט ולחוקק בכנסת את החוק הצרפתי שידחה...
אילו מן תנאים אלו? הגבלת קדנציות זה שינוי שאםשר לעשות רק בכנסת, ועל דבר כזה צריך להביא לבחירות חדשות. נתניהו צריך להמשיך את המשפט ולחוקק בכנסת את החוק הצרפתי שידחה את המשפט שלו, ואז הוא לא צריך לא חנינה ולא בטיח. הוא צריך לממש את הרפורמה המשפטית של לוין.המשך 10:03 05.12.2025
ישראלי
עוד קדנציה לביבי זה אומר שישלים את הרס המדינה !!!.10:15 05.12.2025
