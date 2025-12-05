אחרי חודשים של קרבות בין משרד הביטחון למשרד האוצר על גובה תקציב הביטחון, ברגע האחרון חסך שר האוצר 6 מיליארד שקלים מהדרישה של מערכת הביטחון

