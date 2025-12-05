במשך חודשים התכתשו משרד הביטחון ומשרד האוצר על מסגרת התקציב לשנת 2026, כאשר כל צד דאג להציג נתונים שתומכים בעמדתו: מערכת הביטחון דחפה להעלאה מקסימלית, ומשרד האוצר ביקש להוריד ככל הניתן כדי לשמור על מסגרת כלכלית יציבה.
בסופו של דבר, ההחלטה על תקציב של 112 מיליארד שקלים נרשמת כהצלחה למשרד האוצר.
הבוקר נחשף כי רק פחות מיממה לפני הסיכום, תיווכה המועצה לביטחון לאומי (מל"ל) בניסיון להעמיד את מסגרת התקציב על 118 מיליארד שקלים. משרד האוצר, בהובלת השר סמוטריץ', התעקש על עמדתו, ובסופו של דבר חסך לקופת המדינה שישה מיליארד שקלים.
מסר ברור למערכת הביטחון: קיצוץ במילואים
התקציב שאושר עומד על 112 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-110 מיליארד ש"ח שאושרו בשנה שעברה. עם זאת, בהתחשב בכל צרכי הגידול וההתעצמות של הצבא לאחר המלחמה, ניתן לראות בכך בהחלט הישג למשרד האוצר, שמדבר כל העת על הצורך בקיצוצים ב"שומן" הצבאי.
נקודה מרכזית המבססת את הישג האוצר קשורה לאנשי המילואים: הנתון הרשמי שעליו מדבר שר הביטחון היום הוא הנחת יסוד של 40 אלף לוחמי מילואים בממוצע לשנת 2026, וזאת בניגוד למציאות שדובר עליה קודם, שצפתה שימור של כ-60 אלף לוחמי מילואים.
הרווח של כולם
למעשה, במתווה זה כולם מרוויחים:
-
אנשי המילואים: יבצעו פחות ימי מילואים ויחזורו לשגרה אזרחית.
-
האזרחים: התקציב לא יתפרץ בצורה מוגזמת, והדבר יאפשר הקלות במיסים ובצמיחה.
התקווה המשותפת היא, כמובן, שרמת הביטחון של כולנו תישמר ותובטח גם במסגרת תקציב של 112 מיליארד השקלים.
