לאחר שבועות של שיח ממושך ודיונים מקצועיים, הגיעו הלילה (שישי) נציגי מערכת הביטחון ונציגי משרד האוצר לסיכום תקציבי משמעותי ביותר לשנת 2026. המסגרת התקציבית המוסכמת למערכת הביטחון נקבעה על 112 מיליארד שקלים, המהווה תוספת של 47 מיליארד שקלים ביחס לתקציב הביטחון שאושר לשנת 2023, ערב המלחמה.
שר האוצר: "תקציב עתק להתעצמות, ואפשרות להקל על האזרחים"
ההסכמה בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', יחד עם צוותי המשרדים, מאפשרת לשמור על יציבות תקציבית. על פי ההודעה, המסגרת התקציבית שאושרה מאפשרת שלא להשית העלאת מיסים על אזרחי ישראל בשנה הקרובה, ואף להביא במסגרת תקציב המדינה הקלות במיסים.
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בירך על הסיכומים ואמר: "אני מברך את מערכת הבטחון על הסיכומים. אנחנו מקצים תקציב עתק להתעצמות הצבא השנה, אך גם כזה שמאפשר לנו להחזיר את מדינת ישראל למסלול של צמיחה והקלה על האזרחים".
ישיבת הממשלה לאישור התקציב צפויה להתחדש בשעה 07:30 הבוקר.
שר הביטחון: "נפעל להפחתת הנטל על אנשי המילואים"
במסגרת הסיכום, נקבע כי תקציב הביטחון לשנת 2026 יתבסס על הנחת הפעלה של כ-40 אלף אנשי מילואים בממוצע לאורך כל השנה. הנחה זו נקבעה בהתאם לדירקטיבה של שר הביטחון להקל על נטל חיילי המילואים, וכן בהתאם למציאות הלחימה הרב-זירתית החדשה.
שר הביטחון ישראל כ"ץ התחייב כי: "נמשיך לפעול בנחישות לביצור צה"ל ולמתן מענה מלא לצורכי הלוחמים ולהפחתת הנטל על אנשי המילואים – כדי להבטיח את ביטחון מדינת ישראל בכל חזית".
725 מיליון ש"ח לחיזוק יהודה ושומרון וגבול המזרח
בנוסף לתקציב השוטף, סוכמה חבילה תקציבית מיוחדת על סך כ-725 מיליון ש"ח שתתפרס על פני 3 שנים, ונועדה לתת מענה לחיזוק מרכיבי הביטחון ביהודה ושומרון ובגבול המזרחי.
חבילה זו תוקדש לפרויקטים חיוניים כגון: מיגון הניוד (הגנה על כלי רכב ודרכים), סלילת כבישים ונתיבים חדשים בטחוניים, הקמת בסיסי צה"ל חדשים ביהודה ושומרון וכן פרויקטים ביטחוניים נוספים בגבול המזרחי של המדינה.
3 תגובות
0 דיונים
אליהו
מצוין בטחון חשוב לפני כסף בכיס.08:09 05.12.2025
משה כהן
725 מליון לשנתיים זה אומר רבע אחוז מתקציב הבטחון הוא עבור יו״ש בזמן שרוב ההרוגים והפצועים מאז אוסלו הם ביו״ש08:27 05.12.2025
מיכה
למי שלא מבין , שליש מתקציב הביטחון ף חוזר לקופת המדינה כמיסים . שמונים אחוז מהיצרנים הארץ , מתפרנסים ממערכת הביטחון . תקציב ביטחון גבוהה , מפרנס יותר עובדים שמשלמים...
למי שלא מבין , שליש מתקציב הביטחון ף חוזר לקופת המדינה כמיסים . שמונים אחוז מהיצרנים הארץ , מתפרנסים ממערכת הביטחון . תקציב ביטחון גבוהה , מפרנס יותר עובדים שמשלמים מסים .המשך 08:23 05.12.2025
