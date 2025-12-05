חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 05.12.2025 / 08:03

משרדי הביטחון והאוצר הגיעו לסיכום תקציבי דרמטי לשנת 2026: תקציב הביטחון יעמוד על 112 מיליארד ש"ח – תוספת של 47 מיליארד ש"ח מתקופת טרום המלחמה. על פי הסיכום, לא יוטלו מיסים חדשים על אזרחי ישראל

תגיות: ישראל כ"ץ, תקציב, תקציב הביטחון, תקציב המדינה