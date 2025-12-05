פרשת וישלח משתרעת על תקופה של 23 שנה: ממועד המפגש בין יעקב לבין עשו, בעת שובו של יעקב מחרן לשנת מות יצחק. זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת וישלח תשפ"ה

פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח היא הפרשה השמינית של ספר בראשית, ושמה לקוח מהמילה הראשונה בפרשה: "וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב מַלְאָכִים לְפָנָיו, אֶל-עֵשָׂו אָחִיו, אַרְצָה שֵׂעִיר, שְׂדֵה אֱדוֹם" (פרק ל"ב, פסוק ד'). הפרשה מתחילה בפרק ל"ב, פסוק ד' ומסתיימת בפרק ל"ו, פסוק מ"ג.

הפרשה משתרעת על תקופה של 23 שנה: ממועד המפגש בין יעקב לבין עשו, בעת שובו של יעקב מחרן לשנת מות יצחק. לפי רש"י, מכירתו של יוסף, שמופיעה בפרשה הבאה, פרשת וישב, התרחשה 12 שנים לפני מותו של יצחק המוזכר בפרשה, (ל"ה, כ"ט) ומכאן יוצא כי יש חפיפה של 12 שנה בין הפרשות, היינו, בין מכירת יוסף למות יצחק.

בפרשת וישלח יש 154 פסוקים (קליט"ה סימן), 1976 מילים, ו-7458 אותיות.

זמני כניסת ויציאת השבת

ירושלים

כניסת השבת: 16:00. יציאת השבת: 17:15

תל אביב

כניסת השבת: 16:15. יציאת השבת: 17:16

חיפה

כניסת השבת: 16:06. יציאת השבת: 17:14

באר שבע

כניסת השבת: 16:18. יציאת השבת: 17:18

חברון

כניסת השבת: 16:20. יציאת השבת: 17:16

גוש עציון

כניסת השבת: 16:20. יציאת השבת: 17:15

אריאל

כניסת השבת: 16:04. יציאת השבת: 17:15

אילת

כניסת השבת: 16:11. יציאת השבת: 17:20

צפת

כניסת השבת: 16:06. יציאת השבת: 17:12