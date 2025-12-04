גיבוש התקציב מתקדם לקראת סיכומים עם משרדי הממשלה. עם זאת באוצר הדגישו כי ככל שמשרד הביטחון ידרוש יותר תקציבים – שאר המשרדים ייאלצו לקצץ

גיבוש התקציב מתקדם לקראת סיכומים עם משרדי הממשלה. נכון לחמישי בלילה הושגו סיכומים בין משרד האוצר למשרדים הבאים: משרד החינוך, משרד השיכון, משרד הרווחה, משרד התיירות, משרד הכלכלה, משרד הנגב והגליל, המשרד לשירותי דת, המשרד לשוויון חברתי, המשרד לשיתוף פעולה אזורי. במהלך הישיבה, במשרד האוצר הדגישו כי ככל שתקציב הביטחון יחרוג מההיקף אליו שואפים באוצר, יהיה קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה כולל במשרדים אלו, על מנת לממן את החריגות בתקציב הביטחון. כך, למעשה כבר בשעה זו הולך ומתגבש רוב משמעותי בממשלה לאישור תקציב המדינה.

