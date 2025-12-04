במהלך היממה האחרונה, שלושה גדודי צה"ל וכוחות נוספים של מג"ב ומשטרת מחוז ש"י פעלו במבצע נרחב בעיר קלקיליה לסיכול טרור בהובלת חטיבת אפרים.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
במסגרת המבצע, הכוחות פעלו במרחבים רבים בעיר, סרקו מאות איתורים והחרימו אמצעי לחימה שונים, בהם נשק מסוג M16, קנה ועשרות קליעים.
בנוסף, הכוחות עצרו סוחרי אמצעי לחימה, מחבלים וחשודים במעורבות בהכנת מטענים. במהלך הפעילות, כוחות צה"ל פתחו בירי ונטרלו מחבל אשר היווה סיכון על הכוח ויידה חפץ חשוד לעברם.
כלל החשודים שנעצרו, הועברו להמשך חקירה אצל משטרת ישראל ושב״כ.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
רק ככה
ללחוץ חזק על הביצים...22:55 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר