סקר מנדטים של חדשות 12 מציג הישג יפה לאופוזיציה. הליכוד יורדת ב-2 מנדטים וגם השר בן גביר צונח ומקבל רק 6 מנדטים

במדינת ישראל כל יום מרגיש כמו חודש, ובמיוחד בגזרה הפוליטית. סקר חדשות 12 שמתפרסם הערב (חמישי) מציג לראשונה מזה חודש, הישג יפה למפלגות האופוזיציה.

אילו הסקר היה נערך היום, המפלגות הציוניות באופוזיציה מקבלות 59 מנדטים, לעומת 58 בסקר הקודם וביתר השבועות האחרונים.

הליכוד נחלשת לעומת השבוע שעבר ב-2 מנדטים, אך נותרת המפלגה הגדולה ביותר עם 25. אחריה בנט עם 21 מנדטים. לאחר מכן, הדמוקרטים של יאיר גולן עם 12 מנדטים, ויש עתיד של יאיר לפיד עם 9.

ישראל ביתנו של ליברמן יורדת ל-9 מנדטים, ש"ס נותרת יציבה על 9 מנדטים, וישר! של איזנקוט מתחזקת במנדט ועולה ל-8. יהדות התורה נותרת על 7. בן גביר סופג ירידה חדה ומקבל 6 מנדטים. בגלל רפורמת החלב? הציונות הדתית של סמוטריץ' עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. חד"ש-תע"ל ורע"ם נותרות יציבות, וכל אחת מקבלת 5 מנדטים.