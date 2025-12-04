במדינת ישראל כל יום מרגיש כמו חודש, ובמיוחד בגזרה הפוליטית. סקר חדשות 12 שמתפרסם הערב (חמישי) מציג לראשונה מזה חודש, הישג יפה למפלגות האופוזיציה.
אילו הסקר היה נערך היום, המפלגות הציוניות באופוזיציה מקבלות 59 מנדטים, לעומת 58 בסקר הקודם וביתר השבועות האחרונים.
הליכוד נחלשת לעומת השבוע שעבר ב-2 מנדטים, אך נותרת המפלגה הגדולה ביותר עם 25. אחריה בנט עם 21 מנדטים. לאחר מכן, הדמוקרטים של יאיר גולן עם 12 מנדטים, ויש עתיד של יאיר לפיד עם 9.
ישראל ביתנו של ליברמן יורדת ל-9 מנדטים, ש"ס נותרת יציבה על 9 מנדטים, וישר! של איזנקוט מתחזקת במנדט ועולה ל-8. יהדות התורה נותרת על 7. בן גביר סופג ירידה חדה ומקבל 6 מנדטים. בגלל רפורמת החלב? הציונות הדתית של סמוטריץ' עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. חד"ש-תע"ל ורע"ם נותרות יציבות, וכל אחת מקבלת 5 מנדטים.
לא עברו את אחוז החסימה: המילואימניקים בראשות יועז הנדל עם 2.9%, כחול לבן בראשות בני גנץ עם 1.9% ובל"ד בראשות סמי רבו שחאדה עם 1.7%.
כלומר, אם הבחירות היו מתנהלות היום, לגוש האופוזיציה היו חסרים רק 2 מנדטים להקמת ממשלה.
הבולדוג
22:19 04.12.2025
יורון
23:22 04.12.2025
מוטי הקרייתי
השמאל לא מסוגל להקים ממשלה בלי מפלגת האחים המוסלמים. או שיצליחו לפתות מפלגה חרדית להצטרף תמורת ביטול חוק הגיוס.06:14 05.12.2025
אור
סקר של ערוץ התבהילה ערוץ השקר ערוץ 1206:39 05.12.2025
אריה
כן בהחלט הגיע הזמן שנתניהו ילך הביתה ישנם בליכוד אנשים צעירים ומוכשרים שיכולים ומסוגלים?לקחת את המושכות ולהוביל את העם שאינו מתאושש למעלה משנתיים אני כל חיי הייתי תומך ליכד בואדי...
כן בהחלט הגיע הזמן שנתניהו ילך הביתה ישנם בליכוד אנשים צעירים ומוכשרים שיכולים ומסוגלים?לקחת את המושכות ולהוביל את העם שאינו מתאושש למעלה משנתיים אני כל חיי הייתי תומך ליכד בואדי לא אתמוך במפלגה באיש שפילג את העם וגרם לנזק רב 07:02 05.12.2025
