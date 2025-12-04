מובילת המחאה שקמה ברסלר, התייחסה היום (חמישי) לדבריו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, שטען כי בישראל מתחולל הרס הדמוקרטיה.
בתגובה היא כתבה: "כשנתניהו נזקק לסיוע משפטי בהאג, או לעסקת טיעון, הוא פנה לנשיא העליון לשעבר לאהרון ברק. היום אותו אהרון ברק אומר במפורש – ישראל בדרך להפוך לדיקטטורה. זוהי אזעקת אמת".
נזכיר כי נשיא העליון לשעבר אהרן ברק נשא היום דברים בכנס העמותה למשפט ציבורי ואמר: "כאשר אנחנו מחברים את שתי התופעות עליהן עמדתי – השתלטות הממשלה על הכנסת, והשתלטות ראש הממשלה על הממשלה – אנחנו מגיעים לתחתית של ההתדרדרות שלנו, כלומר, למשטר סמכותי של שלטון יחיד. ראש הממשלה – השולט בממשלה – השולטת בכנסת – שולט, הלכה למעשה לבדו במדינה".
על היועמ״שית בהרב מיארה אמר: "עמדי בעוז על משמר חיינו הדמוקרטיים המשיכי כפי שאת עושה כיום. בלעדייך היכן היינו?".
עוד הוא הוסיף: "אני חושב, שכבר איננו אזרחים, אלא נתינים".
4 תגובות
0 דיונים
ארץ ישראל היפה
צודקת ב100% ישראל הופכת לדיקטטורה ואם ביבי ימשיך להיות ראש ממשלה, אנחנו נהיה דומים לצפון קוראה, גם טלויזיה חופשית לא תהיה לנו21:35 04.12.2025
יאיר
הדיקטטור הגדול, גזלן הסמכויות מהכנסת-נציגי העם הריבון ומהממשלה, בעילות שווא מומצאות כגון מידתיות וסבירות וסמכויות לבטל חוקים וחוקי יסוד בניגוד לחוק - והוא יש לו מה לדבר ? היה צריך...
א
רק להזכיר שדיקטטורה בעיקרה זה שרשות לא נבחרת כמו בית המשפט יש לה סמכות להחליט במגוון דברים שהציבור לא נתן לה רשות. או שתתמודד לבחירה, או שתגביל את עצמה לפרשנות חוקים...
יגאל גיל
הישראלים המתחזים ליהודים ששלטו במדינה במשך כל שנות קיומה, תוך הסכמה בשתיקה של נתניהו במשך כל 18 שנות שלטונו, נתניהו שהתעורר בשנתיים האחרונות, צריכים להבין כי מדינת ישראל אינה מדינת...
א
רק להזכיר שדיקטטורה בעיקרה זה שרשות לא נבחרת כמו בית המשפט יש לה סמכות להחליט במגוון דברים שהציבור לא נתן לה רשות. או שתתמודד לבחירה, או שתגביל את עצמה לפרשנות חוקים...
ארץ ישראל היפה
יאיר
הדיקטטור הגדול, גזלן הסמכויות מהכנסת-נציגי העם הריבון ומהממשלה, בעילות שווא מומצאות כגון מידתיות וסבירות וסמכויות לבטל חוקים וחוקי יסוד בניגוד לחוק - והוא יש לו מה לדבר ? היה צריך...
