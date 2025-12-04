כצפוי: מובילת המחאה שרמה ברסלר מגיבה לסערת אהרן ברק ואומרת: "היום אותו אהרון ברק אומר במפורש – ישראל בדרך להפוך לדיקטטורה. ‏זוהי אזעקת אמת"

מובילת המחאה שקמה ברסלר, התייחסה היום (חמישי) לדבריו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, שטען כי בישראל מתחולל הרס הדמוקרטיה.

בתגובה היא כתבה: "כשנתניהו נזקק לסיוע משפטי בהאג, או לעסקת טיעון, הוא פנה לנשיא העליון לשעבר לאהרון ברק. ‏היום אותו אהרון ברק אומר במפורש – ישראל בדרך להפוך לדיקטטורה. ‏זוהי אזעקת אמת".

נזכיר כי נשיא העליון לשעבר אהרן ברק נשא היום דברים בכנס העמותה למשפט ציבורי ואמר: "כאשר אנחנו מחברים את שתי התופעות עליהן עמדתי – השתלטות הממשלה על הכנסת, והשתלטות ראש הממשלה על הממשלה – אנחנו מגיעים לתחתית של ההתדרדרות שלנו, כלומר, למשטר סמכותי של שלטון יחיד. ראש הממשלה – השולט בממשלה – השולטת בכנסת – שולט, הלכה למעשה לבדו במדינה".

על היועמ״שית בהרב מיארה אמר: "עמדי בעוז על משמר חיינו הדמוקרטיים המשיכי כפי שאת עושה כיום. בלעדייך היכן היינו?".

עוד הוא הוסיף: "אני חושב, שכבר איננו אזרחים, אלא נתינים".