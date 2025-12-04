סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין עונה לנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית: "תכבד את הדמוקרטיה, ואהיה הראשון שיכבד אותך".

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין עונה הערב (חמישי) לפני זמן קצר לנשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית: "תכבד את הדמוקרטיה, ואהיה הראשון שיכבד אותך".

דבריו המלאים: "השופט יצחק עמית, מה חשבת שיקרה כאשר אתה וחבריך, בצו בלתי חוקי, השתלטתם על הוועדה לבחירת שופטים?

למה ציפית כאשר מנעתם בדיקה של התלונות החמורות שהוגשו נגדך? מה תיארת לעצמך כשכפיתם על אזרחי ישראל ״נשיא״ בית משפט, שרומס שוב ושוב את רוב הציבור?".

"אתה שם את עצמך ואת חבריך מעל החוק. לכם הכל מותר. במשך למעלה משנתיים אתה מונע מוועדת הרוגלות לפעול, ועכשיו אתה עושה את אותו הדבר כדי למנוע חקירה בפרשת הפצ״רית. אתה מנהיג תרבות של ״סגור לי ואסגור לך״. אז מה אתה מצפה? שאשתף עם זה פעולה?"

לוין לעמית: "אני מפרק לבנה אחר לבנה את מבצר השקר שאתה וחבריך יושבים בו"

"על בהרב מיארה – אתה מגן. אבל ביטון, בקשי, בן חמו – כולם פסולים אצלך. בכל זאת, היה דבר אחד נכון שאמרת הערב: אני באמת מפרק. אני מפרק לבנה אחר לבנה את מבצר השקר שאתה וחבריך יושבים בו. אבל, אני גם בונה. בונה מחדש את מערכת המשפט כפי שהייתה בימי גדולתה תחת נשיאים כלנדוי ושמגר".

"השופט עמית, כל פשרה שהוצעה לך דחית בזלזול. אז אני מבקש בכל זאת להציע הצעת פשרה נוספת: תכבד את הדמוקרטיה, ואהיה הראשון שיכבד אותך". סיים לוין.

גם שמחה רוטמן התייחס לדבריו של נשיא בית המשפט העליון: "יצחק עמית מתבטא נגד שר המשפטים בנאום פומבי, ואז דן בהחלטותיו של לוין, בלי לפסול את עצמו ובלי למצמץ כאילו אין ניגוד עניינים בעולם. ‏אבל בעיני חסרה מאוד על הבמה הדוברת המכובדת מהכנסים בשנים הקודמות: יפעת תומר ירושלמי".

‏הנואמת הנרגשת על שלטון החוק שבסכנה עלולה בשנה שאחרי למצוא את עצמה בחקירה פלילית חמורה על פגיעה בחיילי צה"ל ובבטחון המדינה ועל שקרים בוטים כשהתירוץ הוא שהכל נעשה כדי 'להגן על המערכת מפני המתקפות.' זה עוזר להבין כיצד נראית הערוגה בה גדלים העשבים השוטים."