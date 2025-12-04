משלחת ישראלית רשמית, בהובלת מתאם השו"נ גל הירש, יצאה לקהיר לשיחות עם המתווכות – במטרה להביא להשבתו המיידית של החלל החטוף האחרון, רן גואילי ז"ל

חטוף אחד נותר בעזה: בהנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו, הבוקר (חמישי) יצאה משלחת לקהיר, בראשות מתאם השו״נ גל הירש, שקיימה שיחות עם המתווכות במטרה להביא להשבתו המיידית של החטוף האחרון, החלל רס״ל רני גואילי ז״ל.

לפי הודעת לשכת ראש הממשלה, במשלחת מטעם ישראל נטלו גם חלק גורמים מצה״ל, שב״כ והמוסד. בתום השיחה סוכם על ריכוז מאמץ אינטנסיבי ומיידי שיביא להשלמת משימת השו״נ באופן מלא.

כזכור, הבוקר הותר לפרסום כי גופתו של סותטיסאק רינטלאק ז"ל הושבה אמש לישראל – כשבכך גואילי נותר החלל החטוף האחרון שמוחזק בשבי החמאס בעזה. אתמול נמצאה הגופה על ידי חמאס באזור בית לאהיא בצפון הרצועה, והיא הועברה לידי הצלב האדום וממנו לישראל – שם זוהתה במכון לרפואה משפטית באבו כביר.

לאחר השלמת הזיהוי, הירש מסר למשפחתו של סותדיסאק כי סידורי השבתו לקבורה בארצו יבוצעו בתיאום עם שגרירות תאילנד בישראל, וכי ממשלת ישראל משתתפת בצערם הכבד של משפחת רינתלאק, של העם התאילנדי ושל כל משפחות החטופים החללים. משפחת רינתלאק ושגריר תאילנד בישראל, בוניאריט וויצ׳יאנפאן, ביקשו למסור את תודתם והוקרתם העמוקה למדינת ישראל על המאמצים להשבתו של סותדיסאק ועל התמיכה הרצופה במשפחה מאת פרוץ המלחמה.