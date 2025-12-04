כטב"מ צה"לי נחת נחיתת חירום צפונית למשמר העמק בעקבות תקלה טכנית. אחרי הנחיתה כוחות צה"ל הגיעו לנקודה, אבטחו ואספו את כלי הטיס

כטב"מ צה"לי נחת היום (חמישי) נחיתת חירום צפונית למשמר העמק בעקבות תקלה טכנית. אחרי הנחיתה כוחות צה"ל הגיעו לנקודה, אבטחו ואספו את כלי הטיס.

מצה"ל נמסר: "מוקדם יותר היום כלי טיס מאויש מרחוק ביצע נחיתת חירום צפונית למשמר העמק בעקבות תקלה טכנית. עם נחיתת הכלי, כוחות צה"ל הגיעו לנקודה, אבטחו ואספו את כלי הטיס".

זוהי התקלה השלישית בחודשיים האחרונים, כשלפני כחודש וחצי. בהפרש של שבוע שני כלי טייס בלתי מיואשים נפלו בעוטף עזה. מדובר צה"ל נמסר: "כלי טיס מאויש מרחוק נפל בשטח פתוח במרחב עוטף עזה בעקבות תקלה טכנית. כוחות צה"ל מפנים כעת את הכלי. אין חשש לדלף מידע. האירוע מתוחקר".