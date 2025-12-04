סגנו של יאסר אבו שבאב מאושפז כעת בבית החולים ברזילי שבאשקלון לאחר שנפצע מירי קל ברגלו

‏סגנו של יאסר אבו שבאב, רסאן א-דהיני, נפצע גם הוא בקטטה היום בין החמולות במזרח רפיח, ופונה במסוק לבית החולים ברזילי שבאשקלון. כך דיווח העיתונאי דורון קדוש.

‏א-דהיני שרד את הקטטה, הוא בחיים – ולפי מקורות נמצא כעת בטיפול בבית החולים.

כעת, בהצהרה ראשונה לאחר מותו של מנהיגו, הוא אומר ל'ווינט': "בעזרת האל, לפי התוכנית של אחי יאסר, נהיה בדיוק איפה שהיינו – ואפילו יותר נחושים ועם יותר כוח. נמשיך להילחם בשאריות האחרונים, עד אחרון הטרוריסטים. היום חמאס יראו את הפנים האמיתיות שהם היו אמורים לראות מזמן. נראה להם שאנחנו ממשיכים, ושאנחנו מקור תקווה לכל האנשים החופשיים, לכל אלה שמחכים לראות סוף לחבורה הטרוריסטית הזו".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, בית החולים 'סורוקה' בבאר שבע התייחס לדיווחים לפיהם מנהיג המיליציה שהתנגדה לחמאס ונתמכה על ידי ישראל – יאסר אבו שבאב – פונה לבית החולים ונפטר בו, והכחיש זאת לחלוטין.

בהודעה מבית החולים נמסר: "אנו מעדכנים כי יאסר אבו שבאב, לא פונה ולא נפטר בסורוקה".