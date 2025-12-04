נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, נשא היום (חמישי) דברים בכנס העמותה למשפט ציבורי ומתח ביקורת חריפה נגד שר המשפטים יריב לוין והציבור שמוחה נגדו באולם בית המפט.
"בנוסף לביקורת שבתוך המערכת פנימה, נתונה הרשות השופטת גם לביקורת ציבורית רחבה. מתוקפו של עיקרון פומביות הדיון, מרבית ההליכים המשפטיים גלויים לעין הציבור הן בשלב הדיון, והן בשלב פרסום פסקי הדין על נימוקיהם המפורטים.
אולמות בתי המשפט בכל רחבי הארץ פתוחים לקהל הרחב, שביכולתו להגיע ולהתרשם במו עיניו מן העשייה השיפוטית המתבצעת בערכאות השונות. חלק מהדיונים בבתי המשפט אף משודרים בשידור חי, באופן המגשים את עקרון פומביות הדיון במובן הרחב.
למרבה הצער, בימים אלו אנו עדים לתופעה חסרת-תקדים של ניסיונות – מאורגנים ומתוזמנים – להפריע ולשבש דיונים באולמות השיפוט. אכן, כמאמר הביטוי הידוע, במשטר דמוקרטי ראוי כי הצדק ייעשה וגם ייראה. אך אין להשלים עם ניצול עקרון פומביות הדיון כדי לחתור תחת הדיון עצמו.
אין לקבל ניסיונות למנוע מבתי המשפט לעשות את תפקידם – תפקיד שאותו הם ממלאים בשירות הציבור, בהתאם לעקרונות היסוד של המדינה. חשוב להבהיר: בית המשפט קיים עבור הציבור. כאשר ההפרעות באולם משבשות את היכולת לשמוע את טענות הצדדים, הן מסכלות את זכותם של בעלי הדין – של העותרים, התובעים, הנתבעים והמשיבים – ליומם בבית המשפט. הפגיעה אינה בבית המשפט עצמו, אלא בציבור שפוֹנה לבירור רציני ומעמיק של המחלוקת המשפטית".
עוד הוסיף עמית: "תופעה פסולה זו אינה מוכרת באף משטר דמוקרטי בעולם, ולא בכדי. כאשר מתנהלת מתקפה על עצם היכולת לנהל דיון, אין צורך להרחיב על ההשלכות הקשות שעלולות להיגרם לזכויות האדם והאזרח, לא רק באולמות השיפוט אלא במדינה כולה. בשל כך, ניתנה על ידינו אך לפני שלושה ימים החלטה עקרונית ולפיה מקום בו קיים חשש כי הדיון יופרע ומקום בו הדיון משודר – אזי ניתן יהיה להגביל את כניסת הקהל לאולם בית המשפט.
התופעה של הפרעות והתפרעויות באולם בית המשפט, עד כדי שיבוש הדיון, היא חלק ממגמה מצערת ורחבה יותר שמתרחבת בשנים האחרונות – של דחיקת ביקורת עניינית לטובת השתלחויות נטולות-רסן כלפי הרשות השופטת, וכלפי נושאות ונושאי המשרה המכהנים בה. לעתים נדמה כי השיח המשפטי הענייני מצוי בסכנת הכחדה, ואת מקומו תפסה רדיפה פופוליסטית ומסוכנת אחר השופט עצמו.
לצערי, יש מי שמנצלים את המציאות הזו כדי לקדם שיח משתלח, שקרי ופוגעני כלפי השופטים עצמם. השיח הזה אינו מסתפק רק באלימות מילולית כלפי שופטים – דבר חמור כשלעצמו – אלא הוא מאמץ גם דפוס מסוכן של תיוג וקִטְלוּג. התהייה אינה עוד על נימוקי פסק הדין, אלא על קנקנו של השופט עצמו – על מוצאו, על מקום מגוריו, על אמונותיו, ואפילו על בני ובנות משפחתו".
נשיא העליון לשעבר אהרן ברק: ״כאשר אנחנו מחברים את שתי התופעות עליהן עמדתי – השתלטות הממשלה על הכנסת, והשתלטות ראש הממשלה על הממשלה – אנחנו מגיעים לתחתית של ההתדרדרות שלנו, כלומר, למשטר סמכותי של שלטון יחיד. ראש הממשלה – השולט בממשלה – השולטת בכנסת – שולט, הלכה למעשה לבדו במדינה״
לסיום אמר עמית: "מגמה זו של מתקפות אישיות כלפי שופטים, אינה מקרית. היא חלק ממסע רחב הרבה יותר לכרסום ולפגיעה בעצמאות השיפוטית. מתקפות אלו הן חלק מניסיון לשחוק מנגנון הגנה קריטי בדמוקרטיה הישראלית, אשר נועד לטובתם של אזרחי ותושבי ישראל.
סירובו של שר המשפטים להגיע לפגישות עבודה מעכב שורה ארוכה של עניינים מהותיים. בין היתר, שר המשפטים מסרב לקדם הקמת ועדת איתור למינוי נשיא לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד; השר מסרב לקדם הקמת ועדת איתור להמליץ על סגני נשיאים – ובעת הזו חסרים במערכת לא פחות מתשעה-עשר (19) סגני נשיאים; השר מסרב למנות שופטים בכירים לבתי המשפט; ולאייש עוד שורה ארוכה של תפקידים הכרחיים.
מדובר בתפקידים חיוניים לקידום הטיפול בהליכים משפטיים תלויים ועומדים, ולניהול העומס השיפוטי. הנשיאים והסגנים אחראים על הניהול השוטף של המחוז כולו: על חלוקת תיקים, ויסות עומסים בין שופטים, והבטחת פעילותם התקינה של בתי המשפט בשגרה ובחירום".
נחום
מי שמשתין מהמקפצה ,ללא הפסקה, על ממשלה נבחרת כדת וכדין ,בעלת רוב מוחלט בעם(68 מנדטים),לא יתפלא, שרבים מאד מהציבור ,לא נותנים בו אמון , ומשכך, בקרוב ממש, תחליט סוף כל...
מי שמשתין מהמקפצה ,ללא הפסקה, על ממשלה נבחרת כדת וכדין ,בעלת רוב מוחלט בעם(68 מנדטים),לא יתפלא, שרבים מאד מהציבור ,לא נותנים בו אמון , ומשכך, בקרוב ממש, תחליט סוף כל סוף הממשלה הנבחרת , לשים סוף, לאנרכיה והפקרות זו.המשך 20:41 04.12.2025
תגיד, לגבי הממשלה של היטלר...
ממשלה שנבחרה כדת וכדין והיתה בעלת רוב בעם. באופן עקרוני יש לך בעיה עם אנשים שנלחמו נגדה?20:54 04.12.2025
משה
הוא נשיא שמינה את עצמו ושמגן על הנוחבות והם לא פחות מהנאצים. והוא לא נבחר כמו נתניהו פעם אחר פעם. הוא לא של ישראל זה בטו סתם בולשיביק ואנטי יהודי בעליל01:22 05.12.2025
שטויות.
המינוי של נשיא בית המשפט העליון, כבוד השופט עמית, נעשה בדיוק על פי הדין. הוא נבחר ברוב קולות. ללוין זה פשוט לא בא טוב בעין, בהינתן שהוא פשיסט.06:26 05.12.2025
אני
האיש הכי מושחת בבית המושחת קיבל מקום ראשון אלוהים בחר בו כדי שנראה כולנו את נפלתו של בית המושחתים20:25 04.12.2025
עוד מעט לא צריך ללמוד על גרמניה ההיא
מספיק יהיה להסתכל על הקואליציה הנוכחית.20:08 04.12.2025
נתן
הממשלה הנבחרת, בתגובה, תסיר גם היא את הכפפות, ותרסן את הדיקטטורה של בג"צ.20:57 04.12.2025
מימי
השופט עמית, את ההשתלחויות נגדך הרווח ביושר רב ברוב "חוכמתך" הלקויה.22:10 04.12.2025
שירי מנתניה
עמית, חזק ואמץ!!!! אוהבים אותך! אתה לא רק נשיא העליון, אתה בעיקר מגן הדמוקרטיה ואם תכשל במשימה זאת, אתה תהיה הנשיא האחרון וכאן תגמר המדינה.22:48 04.12.2025
אזרח
בתגובה ל: שירי מנתניה
מי שממנה את עצמו נראה כמו במדינות חשוכות זה נקרא רוש מאפיה05:20 05.12.2025
דמוקרטיה
טוב מאוד שהשר לא מוכן עוד לשתף פעולה עם הנפוטיזם המשפטי.22:52 04.12.2025
רבק
מגזר הסרוגים כל הזמן אומרים שיש לכם תורה ויראת שמים אז למה אתם כל הזמן מפרסמים מילים מכעורים כמו [משטין או קקי ] אצל החרדים לא תמצאו המילים האלה03:50 05.12.2025
"אקטיביזם שיפוטי" מבלי שיש לעם אפשרות דמוקרטית לבחור יועמשי"ם, פקידים, פרקליטים ושופטים = דיקטטורה מהזן החמור המגעיל והמסוכן ביותר! בחירות לשופטים - (כמו בארה"ב) עכשיו!!!
מהמקפצה02:28 05.12.2025
מהמקפצה
